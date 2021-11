Πολιτική

ΝΔ: Ο Μεϊμαράκης πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής για το συνέδριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ορίστηκαν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για το 14ο Εθνικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πότε θα διεξαχθεί.

Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ορίστηκαν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για το 14ο Εθνικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 5 Δεκεμβρίου 2021 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Metropolitan Expo.

Αναλυτικά η σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής:

Πρόεδρος

Ευάγγελος Μεϊμαράκης, π. Πρόεδρος της Βουλής, π. Πρόεδρος της ΝΔ, Ευρωβουλευτής

Μέλη:

Ιωάννης Μπούγας, Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Βουλευτής Φωκίδας

Γιώργος Στεργίου, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής

Παύλος Μαρινάκης, Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ

Στέλιος Κονταδάκης, Γραμματέας Οργανωτικού - Διευθυντής Γραφείου Προέδρου

Βασίλης Φεύγας, Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας

Θεοπίστη Κρυσταλλίδου, Γραμματέας Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού

Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, Γραμματέας Προγράμματος

Μαρία Νάτσιου, Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Βικεντία Συροπούλου-Μπασιάκου, Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων

Τάσος Γαϊτάνης, Εκπρόσωπος Τύπου

Έλενα Σώκου, Εκπρόσωπος Τύπου για τα περιφερειακά μέσα

Νίκος Ρωμανός, Διευθυντής Γραφείου Τύπου

Κατερίνα Κορωνιά, Γραμματέας ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Νίκος Παγώνης, Γραμματέας Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων

Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου, Γραμματέας Αγροτικών Φορέων

Κωνσταντίνα Κόλλια, Διευθύντρια Γραφείου Τύπου ΟΝΝΕΔ

Άκης Μπάφας, Γραμματέας Παραγωγικών Τομέων

Θεόδωρος Κόλλιας, Γραμματέας Εργαζομένων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα

Θανάσης Νέζης, Σύμβουλος Προέδρου

Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, Ευρωβουλευτής

Έλενα Ράπτη, Βουλευτής

Γιάννης Μπρατάκος, Γενικός Διευθυντής ΝΔ

Η είσοδος στους χώρους του Συνεδρίου θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο, κατόπιν επίδειξης και ελέγχου του αντίστοιχου πιστοποιητικού και ταυτοπροσωπίας. Για όσους συνέδρους δεν υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες θα δοθεί η δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής, μέσω συνδέσμου που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου θα τηρηθούν όλα τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Ειδήσεις σήμερα:

Ποινικός Κώδικας: το νομοσχέδιο με τις αλλαγές

Παρίσι: Ένοπλος σκόρπισε τον τρόμο σε σιδηροδρομικό σταθμό

Σακελλαροπούλου για Σερβία: σθεναρή στήριξη για ένταξη στην ΕΕ