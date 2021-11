Κόσμος

Κολομβία: Τραγωδία με φονικές κατολισθήσεις

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν θάφτηκαν κάτω από λάσπες και βράχια. Φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα μεγαλώσει.

Φωτογραφία αρχείου

Δέκα άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες, έχασαν τη ζωή τους όταν κατολίσθηση που προκάλεσαν σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξε δύο συνοικισμούς στη νοτιοδυτική Κολομβία, ενημέρωσε χθες Τρίτη αξιωματούχος της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, κατολίσθηση λάσπης και βράχων έθαψε δύο συνοικισμούς στη Μαγιάμα, πόλη 7.000 κατοίκων στον νομό Ναρίνιο (κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό), είπε ο αυτοδιοικητικός αξιωματούχος, ο Χάδερ Γκαβίρια.

«Δυστυχώς, μέχρι στιγμής έχουμε τέσσερις νεκρούς», είπε ο κ. Γκαβίρια χθες το μεσημέρι· αργότερα, οι υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης αναθεώρησαν προς το χειρότερο τον απολογισμό αυτόν, στους δέκα νεκρούς, εκ των οποίων οι 8 ήταν γυναίκες. Κάποια από τα θύματα ήταν πρόσφυγες από τη Βενεζουέλα.

Εννέα άνθρωποι κατορθώθηκε να διασωθούν, οι δύο βαριά τραυματισμένοι. «Υποθέτουμε πως και άλλοι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί», είπε ο κ. Γκαβίρια.

Στους δύο συνοικισμούς που καταπλακώθηκαν φιλοξενούνταν ένα μικρό πανδοχείο, ένα μπαρ και μια αίθουσα μπιλιάρδου. Η κατολίσθηση προκάλεσε εξάλλου διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της εθνικής οδού, που προσπαθούν να καθαρίσουν μηχανήματα έργου.

Στην Κολομβία σημειώνονται σφοδρές βροχοπτώσεις εδώ και ημέρες.

