Φαίη Σκορδά: Το μήνυμα του Ξιαρχό που την αναστάτωσε (βίντεο)

Η Φαίη Σκορδά έλαβε on air μήνυμα από τον Τάσο Ξιαρχό. Τι είπε για το περιεχόμενο και γιατί ενοχλήθηκε...

Μετά την επιστροφή από διαφημίσεις στην εκπομπή "Το Πρωινό" και ενώ είχε προηγηθεί αναλυτικό ρεπορτάζ για τον Τάσο Ξιαρχό, η Φαίη Σκορδά έλαβε ένα μήνυμα από τον χορογράφο που την αναστάτωσε.

Η παρουσιάστρια δεν θέλησε να πει τι ακριβώς της έγραψε ο Τάσος Ξιαρχό, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, σημωιώνοντας πως «δεν θα μπει σε τέτοιου είδους παιχνίδια».

Ο διάλογος μεταξύ Φαίης Σκορδά και Γιώργου Λιάγκα:

Λιάγκας: Έλα, Φαίη έχουμε εξέλιξη;

Σκορδά: Τίποτα…

Λιάγκας: Να δω το μήνυμα;

Σκορδά: Όχι… Τίποτα… Μακάρι όλα να λύνονται με αγάπη. Μου ήρθε ένα μήνυμα από τον Τάσο. Όχι. Εγώ σε αυτά τα παιχνίδια δε μπαίνω.

