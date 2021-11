Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Βρέφος λίγων εβδομάδων νοσηλεύεται σε σοβαρη κατάσταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια κατάσταση νοσηλεύονται ακόμη τρία παιδιά με κορονοϊό, στο ίδιο νοσοκομείο, στην Θεσσαλονίκη

Τέσσερα παιδιά ηλικίας μέχρι δύο ετών νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο Ιπποκράτειο με κορονοϊό, με την κατάσταση ενός βρέφους 2,5 μηνών να είναι πιο σοβαρή.

Από την αρχή της πανδημίας στο νοσοκομείο έχουν νοσηλευτεί περισσότερα από 300 παιδάκια. Το βρέφος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο από το ΑΧΕΠΑ πριν δύο μέρες, καθώς το Ιπποκράτειο είναι κέντρο αναφοράς για παιδάκια και εξειδικευμένη κλινική λοιμώξεων.

Το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο με βαριά πνευμονία, αναπνευστική δυσχέρεια και αυξημένες ανάγκες για οξυγόνο λόγω covid. Μάλιστα νοσηλεύεται και η μητέρα του αγοριού που βρέθηκε θετική, χωρίς να εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας της.

Σύμφωνα με πηγές του ThessToday.gr πρόκειται για βαρύ περιστατικό αλλά οι γιατροί είναι αισιόδοξοι. Είναι σταθερή η κατάστασή του και έχουν μειωθεί οι ανάγκες του για οξυγόνο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως από την αρχή της πανδημίας περισσότερα από 300 παιδιά έχουν νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, το οποίο σήμερα δέχεται πίεση από τις αυξημένες εισαγωγές.

Ανησυχία υπάρχει και για ανεμβολίαστη εγκυμονούσα που νοσηλεύέται στην Λάρισα, διασωληνωμένη, όπως και ένας 20χρονος άνδρας.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: Απόσπασμα από το επεισόδιο της Τετάρτης (βίντεο)

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει περίπτωση για νέο lockdown

Γκλέτσος για κύκλωμα κοκαϊνης: Το έστησαν, το πούλησαν και το τελείωσαν (βίντεο)