Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: Πρόβλημα οι ανεμβολίαστοι άνω των 50 ετών (βίντεο)

Τι είπαν ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και ο Καθηγητής Μικροβιολογίας, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, για την 3η δόση και τα μέτρα.

Αθανάσιος Εξαδάκτυλος και Αλκιβιάδης Βατόπουλος δεν έκρυψαν την ανησυχία τους για την έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, υπογράμμισε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι ανεμβολίαστοι άνω των 50 ετών. Χαρακτήρισε δευτερευούσης σημασίας τις τυχόν δυσκολίες που παρουσιαστούν στους ελέγχους για την τήρηση των μέτρων σε καταστήματα εστίασης, τονίζοντας πως το κρίσιμο είναι να μην προκύψουν θέματα όπως π.χ. το να μην βρίσκει κρεβάτι κάποιος για εγχείριση καρδιάς, εξαιτίας της πίεσης που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Παράλληλα, εξέφρασε ενστάσεις αναφορικά με τη συμμετοχή σε λατρευτικές εκδηλώσεις μαζικού χαρακτήρα σε εκκλησίες, θεωρώντας πως θα πρέπει να ζητείται rapid test από τους ανεμβολίαστους.

Σε ό,τι αφορά στην 3η δόση εμβολίου κατά της COVID-19, ο κ. Εξαδάκτυλος είπε πως θα πρέπει να γίνεται μετά την πάροδο 6 μηνών, προκειμένου να διατηρηθεί η προστασία έναντι του ιού. Επεσήμανε, πως κάποιος πλήρως εμβολιασμένος, μετά την πάροδο των 6 μηνών, είναι σχεδόν… ανεμβολίαστος. Επιπροσθέτως, σημείωσε πως θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος τρόπος μέτρησης της άμυνας του οργανισμού.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του Καθηγητή Μικροβιολογίας, Αλκιβιάδη Βατόπουλου, ο οποίος είπε πως «πρέπει να γίνει η 3η δόση του εμβολίου, για να ισχυροποιήσουμε την άμυνα του οργανισμού».

Ο κ. Βατόπουλος σημείωσε, επίσης, πως τα στοιχεία του ΕΟΔΥ δείχνουν ότι είναι μικρός ο αριθμός των εμβολιασμένων που νοσηλεύονται με COVID-19 σε ΜΕΘ, προκειμένου να καταδείξει πως τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά.

