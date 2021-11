Life

“Game Of Chefs”: 2η ομαδική δοκιμασία την Τετάρτη (εικόνες)

Οι ετοιμοπόλεμες ομάδες, οι παίκτες που πήραν ασυλία από τους κριτές και οι ιδιαίτεροι γευσιγνώστες του πιάτου της vegan gourmet κουζίνας.

Το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, για άλλη μία καυτή μάχη των KITCHEN BATTLES.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν τα μαχαίρια τους και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Απόψε, θα δούμε τη 2η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ, με θέμα τη vegan gourmet κουζίνα. Κάθε ομάδα καλείται να μαγειρέψει απολαυστικά πιάτα με λαχανικά. Μέσα στο chef’s market, οι παίκτες θα βρουν τα λαχανικά στο «καλάθι του αγρότη», ενώ θα έχουν στη διάθεσή τους δύο λεπτά για να πάρουν όποια άλλα υλικά χρειάζονται.

Οι τρεις σεφ, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς, και οι ομάδες τους δηλώνου έτοιμοι για να διασταυρώσουν τις… κουτάλες τους σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.

Για την ΓΚΡΙ ΟΜΑΔΑ (ΛΑΝΤΟΣ) μαγειρεύουν οι Φωτεινή Καρακατσάνη, Βαγγέλης Μπάκας, ενώ ξαναμαγειρεύουν και οι Φραγκίσκος Μπαλαρίνης, Μιχάλης Λαζαρίδης. Για τη ΜΠΛΕ ΟΜΑΔΑ (ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ) μαγειρεύουν οι Γιώργος Καπενεκάκης, Βασίλης Σωκιανός, ενώ ξαναμαγειρεύουν και οι Άγγελος Σακάι, Διαμαντής Αναστασόπουλος. Για τη ΧΑΚΙ ΟΜΑΔΑ (ΚΟΝΤΟΒΑΣ) μαγειρεύουν οι Γιώργος Μπερκάκης, Αλέξανδρος Καρακατσάνης, Άλκης Μαρκογιαννάκης, Ηλίας Σταμάτης Τεχάντα Καρακατσάνης.

Από την αρχή της εβδομάδας, οι κανόνες έχουν αλλάξει. Η ασυλία δεν ισχύει για όλους τους παίκτες της ομάδας που κερδίζει και την δίνει, πλέον, ο ίδιος ο σεφ της ομάδας.

Η Ντορέττα ζητάει από τους κριτές να διαλέξουν σε ποιον παίκτη θα δώσουν την ασυλία στην περίπτωση, που η ομάδα τους κερδίσει την αποψινή ομαδική δοκιμασία.

Ο Άγγελος Λάντος δίνει ασυλία στον Βαγγέλη Μπάκα.

Ο Βασίλης Μουρατίδης δίνει ασυλία στον Διαμαντή Αναστασόπουλο.

Ο Άνταμ Κοντοβάς δίνει ασυλία στον Αλέξανδρο Καρακατσάνη.

Οι διαγωνιζόμενοι σηκώνουν τα μανίκια τους και οι κατσαρόλες… πιάνουν φωτιά!

Στο τέλος της δοκιμασίας, 11 γευσιγνώστες θα δοκιμάσουν τα πιάτα, χωρίς να ξέρουν σε ποια ομάδα ανήκει το καθένα, θα τα κρίνουν και θα δώσουν την ψήφο τους σε αυτά που θα ξεχωρίσουν. Η ομάδα που θα κερδίσει τις περισσότερες ψήφους θα είναι η νικήτρια.

Τα πιάτα θα κρίνουν οι: Πέτσιος Δημήτρης, Μεσσήνη Νατάσα, Τσουρουκτζή Αναστασία, Χρανιώτης Χρήστος, Γερογιάννης Βασίλης, Βασιλείου Πέτρος, Σεβαστού Πόπη, Κουλούρης Θοδωρής, Φωτοπούλου Ελένη, Κοψιδάς Γιώργος, Μαίρη Συνατσάκη.

Πώς νιώθουν οι Διαμαντής Αναστασόπουλος, Βαγγέλης Μπάκας και Αλέξανδρος Καρακατσάνης για την ΑΣΥΛΙΑ που τους δίνουν οι σεφ των ομάδων τους;

Γιατί ο Βαγγέλης Μπάκας θέλει να δώσει την ΑΣΥΛΙΑ στη Φωτεινή Καρακατσάνη; Θα του το επιτρέψει ο Άγγελος Λάντος;

Πόσο δύσκολο θα αποδειχτεί το «ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ»;

Γιατί η Άντζελα Παπαβασιλείου πιστεύει ότι από τη στιγμή που άλλαξαν οι κανόνες επικρατεί χαλαρότητα στις κουζίνες;

Γιατί ο Διαμαντής Αναστασόπουλος προσπαθεί να τα κάνει όλα μόνος του; Πώς αντιδρούν οι συμπαίκτες του;

Συμφωνεί ο Φραγκίσκος Μπαλαρίνης με τις επιλογές και τις οδηγίες του Άγγελου Λάντου για το πιάτο της ομάδας;

Γιατί ο Άνταμ Κοντοβάς βάζει τις φωνές στον Άλκη Μαρκογιαννάκη;

Ποιος κριτής πιστεύει ότι το πιάτο της ομάδας του είναι το καλύτερο και ότι αν δεν νικήσουν θα παραιτηθεί;

Θα καταφέρουν η ΓΚΡΙ και η ΜΠΛΕ ΟΜΑΔΑ να βγάλουν πιάτα;

«Game Of Chefs»: Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 21:00

#GameOfChefsGR

