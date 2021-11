Υγεία - Περιβάλλον

Μητρικό Γάλα: Η σύσταση και η διατροφική του αξία!

Γράφει η Ομάδα Μητρικού Θηλασμού ΜΗΤΕΡΑ.

Όλοι οι άνθρωποι ανά τον κόσμο μιλούν για τη διατροφική αξία του μητρικού γάλακτος καθώς και για την ιδιαίτερη σύσταση που παρουσιάζει. Ανάλογα με την ηλικία του βρέφους, τις εκάστοτε ανάγκες του αλλά και την ώρα της ημέρας κατά την οποία παράγεται!

Το μητρικό γάλα στο ξεκίνημα της παραγωγής του, δηλαδή από την 1η ως την 4η ημέρα, ονομάζεται πύαρ. Στη συνέχεια όμως από την 4η ως την 14η ημέρα αρχίζει η παραγωγή του μεταβατικού γάλακτος και τέλος από την 14η ημέρα ξεκινά η παραγωγή του ώριμου γάλακτος.

Το πύαρ χαρακτηρίζεται ως το «πρώτο εμβόλιο», διότι περιέχει υψηλή συγκέντρωση ανοσοσφαιρινών. Επίσης, περιέχει νάτριο, χλώριο, πρωτεΐνες, λευκοκύτταρα, λακτοφερίνη, επιδερμικό αυξητικό παράγοντα και καροτίνη. Τα βρέφη την πρώτη ημέρας ζωής, προσλαμβάνουν ανά γεύμα λίγες σταγόνες έως 5ml μητρικού γάλακτος, αφού η χωρητικότητα του στομάχου τους είναι περίπου 7ml.

Σταδιακά η χωρητικότητα του στομάχου αυξάνεται φτάνοντας την 5η ημέρα ζωής στα 57ml, ενώ η προσλαμβανόμενη ποσότητα μητρικού γάλακτος ανά γεύμα κυμαίνεται μεταξύ 30-35 ML. Στο μεταβατικό γάλα έχουμε μείωση της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και νάτριο. Παράλληλα, το ώριμο γάλα αποτελείται από νερό, το οποίο καλύπτει το 87% του γάλακτος.

Επιπλέον, αποτελείται από λιπίδια, πρωτεΐνες, επιδερμικό αυξητικό παράγοντα, ταυρίνη, νουκλεοτίδια και καρνιτίνη. Ακόμη, περιέχει υδατάνθρακες, σίδηρο και ηλεκτρολύτες, βιταμίνες, κύτταρα και ανοσοσφαιρίνες, ανοσοποιητικούς παράγοντες καθώς και άλλους παράγοντες όπως η θυρεοειδική ορμόνη, η λεπτίνη και η γαστρίνη.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η συγκέντρωση του λίπους στο γάλα παρουσιάζει διακύμανση έχοντας περισσότερο λίπος στο τελευταίο στρώμα του μαστού. Επίσης, η συγκέντρωση της πρωτεΐνης στο γάλα μητέρων με εξαιρετικά πρόωρα βρέφη είναι σημαντικά μεγαλύτερη σε σχέση με των οριακά πρόωρων και τελειόμηνων νεογνών.

Ακόμη, ο αυξητικός παράγοντας που περιέχεται στο μητρικό γάλα, συμβάλει στην ομαλή ωρίμανση του εντερικού σωλήνα και την πρόληψη της νεκρωτικής εντεροκολίτιδας, η οποία αποτελεί συχνή επιπλοκή κυρίως στα πρόωρα νεογνά.

Παράλληλα, περιέχει λακτόζη και τον παράγοντα bifidus όπου προστατεύει από τη διείσδυση των εντεροπαθογόνων μικροοργανισμών. Επιπρόσθετα, ο σίδηρος του μητρικού γάλακτος απορροφάται καλύτερα από το έντερο. Τέλος, μέσω του μητρικού γάλακτος τα βρέφη προετοιμάζονται στην πρώτη τους έκθεση σε αλλεργιογόνους παράγοντες, ώστε η εκδήλωση τροφικής αλλεργίας να είναι λιγότερο πιθανή.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν το μητρικό γάλα ως αναντικατάστατο κι ως την ιδανικότερη τροφή για τα βρέφη. Παράλληλα, ενισχύει το συναισθηματικό δεσμό μητέρας – παιδιού καθώς αποτελεί ένα δώρο ζωής και για τους δυο.

Το ΜΗΤΕΡΑ, στέκεται δίπλα σας στο μητρικό θηλασμό και σας προσφέρει προγεννητικά μαθήματα μητρικού θηλασμού και φροντίδας νεογνού ώστε να είστε προετοιμασμένοι για την εγκυμοσύνη, τον τοκετό αλλά και για την επιστροφή στο σπίτι με το μωρό σας.

Όλο το προσωπικό της Μαιευτικής Κλινικής, αλλά και ειδικότερα η Ομάδα Μητρικού Θηλασμού του ΜΗΤΕΡΑ, καθημερινά βρίσκεται δίπλα σας με σεβασμό, αγάπη και χαμόγελο, φροντίζοντας εσάς και το μωρό σας… σαν μητέρα. Σας εκπαιδεύει στις τεχνικές του θηλασμού και σας προσφέρει βοήθεια σε κάθε δυσκολία που τυχόν θα αντιμετωπίσετε.

