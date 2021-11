Life

“The 2Night Show” - Λάζος Μαντικός: Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι δεύτερος πατέρας μου (βίντεο)

Τι είπε ο ρεπόρτερ της μακροβιότερης τηλεοπτικής πρωινής εκπομπής για το επεισόδιο με τη γουρούνα, που τον έκανε διάσημο μέχρι και στην Αγγλία.

Ο δημοσιογράφος Λάζος Μαντικός άφησε για λίγο το ρεπορτάζ στους δρόμους και ήρθε στο στούντιο του “The 2night Show”. Ο ρεπόρτερ της μακροβιότερης τηλεοπτικής πρωινής εκπομπής, “Καλημέρα Ελλάδα”, μίλησε για τα αξιοσημείωτα περιστατικά που έζησε κατά τη διάρκεια ζωντανών συνδέσεων και έκαναν τη φήμη του να φτάσει μέχρι το Channel 5 της Αγγλίας. Τι ήθελε, τελικά, η γουρούνα από τον Λάζο και τον κυνηγούσε;

«Το σκηνικό αυτό παίχτηκε και στο εξωτερικό, στο Channel 5 της Αγγλίας και στο γερμανικό RTL. Ήταν θεοσκότεινα, είχε μείνει και από ρεύμα η περιοχή λόγω της πλημμύρας, μόλις ανοίγει το φως της κάμερας ακούω ξαφνικά έναν θόρυβο και βλέπω ένα πράγμα με αυτιά που ανεβοκατέβαιναν να έρχεται κατά πάνω μου, ήμασταν στον αέρα», είπε ο Λάζος Μαντικός για το επικό περιστατικό και συμπλήρωσε: «Εγώ δεν αντέδρασα, για κάποιον λόγο δεν έκανα τίποτα. Απλά έτρεχα και πίσω η γουρούνα, που τη λένε Μαρίκα. Της είχε ανέβει η λίμπιντο. Ήθελε να κάνει σεξ. Ήθελε εγώ να την πάω στο αρσενικό, όπως έμαθα εκ των υστέρων από το αφεντικό της. Εγώ ένιωθα τα δόντια της και δεν μπορούσα να κάτσω ήρεμος. Πήγα στο Λονδίνο για να δώσω συνέντευξη για τον “έρωτα” μου με τη γουρούνα, αλλά δεν μπορούσαμε να την προβάλουμε στον ΑΝΤ1 λόγω των δικαιωμάτων. Ο κάμεραμαν ο φουκαράς είχε ανέβει πάνω στο αυτοκίνητο και τραβούσε ότι μπορούσε».

«Στην Αγγλία μίλησα για το περιστατικό, μίλησαν και για άλλα περιστατικά, κράτησε μια ώρα η συνέντευξη. Μιλούσαν κριτές που σχολίαζαν αυτή την κατάσταση, μάλιστα στο RTL έβαλαν έναν ειδικό να σχολιάσει τη συμπεριφορά του ζώου, πήγαν και σε χοιροστάσιο και πήραν συνεντεύξεις», είπε ο Λάζος Μαντικός, ο οποίος αποκάλυψε πως είχε από μικρός το μικρόβιο της δημοσιογραφίας μέσα του, κάτι που δεν άρεσε στον πατέρα του γιατί είχε ενδοιασμούς κατά πόσο θα καταφέρει να επιβιώσει.

Ο Λάζος Μαντικός εξήγησε για ποιον λόγο θεωρεί τον Γιώργο Παπαδάκη δεύτερο πατέρα του και μίλησε για τη συνεργασία τους που ήταν ο στόχος της ζωής του.

«Τελείωσα την σχολή δημοσιογραφίας και ξεκίνησε η περίοδος της πρακτικής. Εγώ ήθελα να δουλέψω εξαρχής στον Γιώργο Παπαδάκη γιατί τον έβλεπα από μικρός. Μου είπαν ότι θα κάνω πρακτική στο δελτίο ειδήσεων αλλά εγώ ήθελα Παπαδάκη. Μου είπαν ότι δεν θέλουν για εκεί άτομα και κάποιες φορές τα φέρνει έτσι στη ζωή κι έναν άνθρωπο που θέλεις να τον δεις, τον συναντάς. Σε μια παρουσίαση βιβλίου του καθηγητή μου, ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ομιλητής και λέω “Λάζο ή τώρα ή ποτέ, του μιλάς”. Του μίλησα και μου είπε πως θέλουν άτομα», δήλωσε.

«Πήρα λεωφορείο και μετρό και πήγα στα στούντιο ΚΑΠΑ. Με πήγε ο Γιώργος Παπαδάκης στο control κι είπε από εδώ είναι ο Λάζος Μαντικός και θα ξεκινήσει πρακτική. Όλοι νόμιζαν πως είμαι ανιψιός, συγγενής ή έχω βύσμα τον Παπαδάκη. Όταν πέρασε ο καιρός, κατάλαβαν ότι δεν είναι έτσι» συμπλήρωσε.

