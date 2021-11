Life

Κραουνάκης στο “Πρωινό”: Έχουμε κλίκες ηλιθίων (βίντεο)

Πώς σχολίασε τον σάλο που πυροδότησε ο Τάσος Ξιαρχό. Το δηκτικό σχόλιο για τον βασιλικό γάμο στην Αθήνα.

Με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο σχολίασε την επικαιρότητα ο Σταμάτης Κραουνάκης, μιλώντας στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Αναφερόμενος στη συνωμοσιολογία για τον κορονοϊό, σχολίασε «Ο ιός είναι εργαστηριακός. Ξέρω και το εργαστήριο», για να κατονομάσει ένα… ηλεκτρολογείο στα Σεπόλια.

«Δεν με ενοχλούν οι ηλίθιοι, αλλά πλέον έχουμε κλίκες ηλιθίων», είπε ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο οποίος σημείωσε πως «Χρησιμοποιώ την επωνυμία μου, για να ρίχνω καμιά μπούφλα στη μ***κία».

Καταδεικνύοντας τη δύναμη που έχουν τα social media στην εποχή μας, υπογράμμισε πως «νικήσαμε με τους ντελιβεράδες, νικήσαμε με το κορίτσι το παχύ με τις ρίγες…» Ειδικότερα για τον σάλο που πυροδότησε ο χορογράφος Τάσος Ξιαρχό, αφού τόνισε πως «το bullying είναι τραγικό», είπε ότι τον ενοχλεί που έγινε από έναν άνθρωπο που είναι «μέσα στην Τέχνη».

Ερωτηθείς για τον βασιλικό γάμο που έγινε πρόσφατα στην Αθήνα, ο Σταμάτης Κραουνάκης απάντησε: «Να παντρεύονται οι άνθρωποι, μη μας τα ζαλίζουνε!»

