Η Κέλλυ Μπουρδάρα τιμήθηκε από το ΕΚΠΑ (βίντεο)

Για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο της τιμήθηκε η ομότιμη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής, Κέλλυ Μπουρδάρα. Την απονομή του τιμητικού τόμου έκανε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η διακεκριμένη πανεπιστημιακός, Κέλλυ Μπουρδάρα τιμήθηκε από τους συναδέλφους της, καθώς κατάφερε να συνδυάσει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό της έργο, στηρίζοντας παραλλήλως την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 η Κέλλυ Μπουρδάρα, στο περιθώριο της τελετής βράβευσής της, «σήμερα για εμένα είναι μία ημέρα φορτισμένη, με συγκίνηση και με πολλή χαρά για την επίδοση αυτού του τιμητικού τόμου , που συνάδελφοι είχαν την πρωτοβουλία να ετοιμάσουν για εμένα».

Συνάδελφοι της μίλησαν για την καθηγήτρια, τον άνθρωπο και τον επιστήμονα, αλλά και το έργο της Κέλλυς Μπουρδάρα.

Την απονομή του τιμητικού τόμου έκανε ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Μελέτιος – Αθανάσιος Δημόπουλος, «είναι ιδιαίτερη η χαρά για την εκδήλωση της επίδοσης του τιμητικού τόμου στην καθηγήτρια Κέλλυ Μπουρδάρα, η οποία λάμπρυνε με την επιστημονική διαδρομή της την Νομική Σχολή και αυτό φαίνεται από την ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή εκλεκτών συναδέλφων στην ετοιμασία του τιμητικού τόμου και στον κόσμο που συμμετέχει στην εκδήλωση».

Η ομότιμη καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ ευχαρίστησε τους συναδέλφους της , για την πρωτοβουλία τους, αλλά και όλους όσοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση προς τιμήν της.

