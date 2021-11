Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης για τρίτη δόση εμβολίου: εξετάζεται να είναι υποχρεωτική για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Τι είπε ο Υπουργός Υγείας για τις ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό και τις νέες θεραπείες με μονοκλωνικά αντισώματα και χάπια.

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι τα νέα μέτρα για την αναχαίτιση της πανδημίας που θα ισχύσουν από αύριο, αφορούν κυρίως την προστασία των ανεμβολίαστων, ενώ σε ότι αφορά τις εκκλησίες και την κριτική που ασκήθηκε για τη μη υποχρέωση διενέργειας τεστ από τους πιστούς, είπε ότι θα ήταν πρακτικά αδύνατο να υποχρεώσει τους ναούς να κάνουν έναν τέτοιο έλεγχο και δεν είναι δυνατόν να εμποδιστεί η άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων των πιστών, όπως προβλέπεται και από το σύνταγμα.

Αναφερόμενος στην τρίτη δόση του εμβολίου, υπογράμμισε ότι όλα τα επιστημονικά δεδομένα, δείχνουν ότι μετά την παρέλευση του εξαμήνου από τη δεύτερη δόση η ανοσία στον οργανισμό έχει πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και ουσιαστικά είναι ανεμβολίαστος. Μάλιστα έφερε ως παράδειγμα ότι οι λίγοι θάνατοι που καταγράφονται στους ανεμβολίαστους, αφορούν κυρίως ασθενείς που είχαν εμβολιαστεί πριν από 6 μήνες.

Αποκάλυψε δε ότι ήδη έχει ξεκινήσει μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε η τρίτη δόση του εμβολίου να είναι υποχρεωτική μετά την παρέλευση εξαμήνου ώστε το πιστοποιητικό εμβολιασμού να είναι σε ισχύ.

Ο Υπουργός Υγείας, διαβεβαίωσε ότι τα εξεταστικά κέντρα που βρίσκονται σε λειτουργία μπορούν να εξυπηρετήσουν όλες τις ανάγκες που υπάρχουν και μάλιστα έχει εξασφαλιστεί και επάρκεια εμβολίων, ώστε αν αύριο όλοι όσοι μπορούν ζητήσουν να κάνουν την τρίτη δόση του εμβολίου θα εξυπηρετηθούν άμεσα.

Ο κ. Πλεύρης επανερχόμενος στο θέμα των μέτρων που θα ισχύσουν από αύριο, τόνισε ότι ειδικά στα καταστήματα της Εστίασης όπου φαίνεται να υπάρχει μια καταστρατήγηση των κανόνων, οι έλεγχοι θα είναι εξαντλητικοί, προειδοποιώντας πως όσοι θα παρανομήσουν θα το μετανιώσουν.

Το νέο στοιχείο που αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας, είναι ότι στην ΚΥΑ που θα εκδοθεί σήμερα για τα νέα μέτρα, θα προβλέπεται ότι τα παιδιά μέχρι 18 ετών θα μπορούν να εισέρχονται στους μέχρι σήμερα μεικτούς χώρους, με self test και όχι με μοριακό ή rapid.

Ερωτηθείς για το θέμα των υγειονομικών που δεν έχουν εμβολιαστεί, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να αλλάξει η απόφαση της Κυβέρνησης να τίθενται σε αναστολή και πως όσοι μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν βγει σε αναστολή έχουν αντικατασταθεί.

Πρόσθεσε όμως πως δεν υπάρχει απεριόριστος αριθμός γιατρών και ειδικά σε κάποιες ειδικότητες όπως αυτή του αναισθησιολόγου υπάρχει έλλειψη και για το λόγο αυτό ακόμη κι αν χρειαστεί να αναπτυχθούν και άλλες ΜΕΘ θα λειτουργήσουν με το προσωπικό που είναι διαθέσιμο σήμερα.

Όπως είπε ο κ. Πλεύρης θα δοθούν ακόμη περισσότερα κίνητρα σε ιδιώτες γιατρούς για να ενισχύσουν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας όπου υπάρχουν ελλείψεις και αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, τότε η Κυβέρνηση θα προχωρήσει σε επίταξη.

Σε ότι αφορά τα μονοκλωνικά αντισώματά, αναμένεται η πρώτη έγκριση από τον EMA να δοθεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και η χώρα μας έχει ήδη παραγγείλει 2.000 θεραπείες, ενώ για το χάπι που εγκρίθηκε χθες στη Βρετανία η χρήση του στα αρχικά στάδια της νόσου, έχουμε παραγγείλει 10.000 θεραπέιες.

Εξήγησε δε πως η χορήγηση τους θα γίνεται κατόπιν εισήγησής από επιτροπή που θα συσταθεί και θα δίνονται κατά προτεραιότητα σε ανοσοκατασταλμένους και ευπαθείς ομάδες.

