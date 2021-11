Life

Disney – “The Stepdad”: Το συγκινητικό χριστουγεννιάτικο βίντεο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε συνέχεια του περσινού βίντεο, η διαφήμιση της Ντίσνεϊ κυκλοφορεί, για να προκαλέσει συγκίνηση και να μας βάλει στο κλίμα των Χριστουγέννων.

Οι γιορτές των Χριστουγέννων πλησιάζουν και η καινούργια διαφήμιση της Ντίσνεϊ που κυκλοφόρησε μας το υπενθύμισε, μεταφέροντας την μαγεία των συγκεκριμένων γιορτών με τον ρεαλισμό του σήμερα.

Το φετινό τρίλεπτο σποτάκι με τίτλο «The Stepdad» αποτελεί ένα μέρος της εορταστικής καμπάνιας της Ντίσνεϊ με τίτλο «From Our Family to Yours» για την υποστήριξη της φιλανθρωπικής οργάνωσης «Make a wish».

Είναι η συνέχεια της χριστουγεννιάτικης διαφήμισης του 2020. Ξεκινά δείχνοντας τον αρχιτέκτονα Μάικ να φεύγει από το διαμέρισμα του λίγο πριν τα Χριστούγεννα, μαζί με τον σκύλο του και να μετακομίζει στο σπίτι της συντρόφου του, Νικόλ με τα παιδιά της.

Ο Μάικ προσπαθεί να γίνει αγαπητός στην νέα του οικογένεια ως «πατριός», στα πρώτα τους Χριστούγεννα με την βοήθεια του Μίκυ Μάους, της Μίνι, του Ολαφ, του Μπαζ Λαϊτγίαρ του Σπάιντερμαν.

Η καμπάνια υποστηρίζει για ακόμη μία φορά τον συνεργάτη της Ντίσνεϊ «Make a Wish», βοηθώντας την φιλανθρωπική οργάνωση να πραγματοποιήσει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του «Make-A-Wish International», Luciano Manzo, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι για τη μακροχρόνια συνεργασία μας με τη Ντίσνεϊ και χαιρόμαστε που συμμετέχουμε στη φετινή εορταστική εκστρατεία».

Ειδήσεις σήμερα:

Επεισόδια στην Κηφισίας: Πυροσβέστης στο χειρουργείο

Λέσβος - Άγιος Ραφαήλ: έκλεισε η μονή λόγω κρουσμάτων

Κορονοϊός: Νέο αρνητικό ρεκόρ με 6909 κρούσματα