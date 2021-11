Οικονομία

ΗΠΑ - Κογκρέσο: Εγκρίθηκε το γιγαντιαίο πρόγραμμα επενδύσεων σε υποδομές

Οι Δημοκρατικοί έλαβαν 228 ψήφους υπέρ, χάρη στις ψήφους Ρεπουμπλικανών και η έγκριση του νόμου χαιρετίσθηκε με χειροκροτήματα από τους βουλευτές.



Το αμερικανικό Κογκρέσο υιοθέτησε οριστικά χθες, Παρασκευή, το βράδυ το εκτεταμένο σχέδιο επενδύσεων στις υποδομές, όπως είχε ζητησει ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος δεν έχει πια παρά να υπογράψει το κείμενο αυτό για να επιτρέψει να τεθεί σε ισχύ.

Η υιοθέτηση αυτού του σχεδίου του 1,2 τρισεκατομμυρίου δολαρίων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά τη Γερουσία που το είχε υπερψηφίσει τον Αύγουστο, αποτελεί μισή νίκη για τον αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος δεν κατάφερε να επιτύχει την πραγματοποίηση χθες μιας ψηφοφορίας για το άλλο γιγαντιαίο σχέδιό του για επενδύσεις στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας και της οικολογίας.

Οι Δημοκρατικοί χρειάζονταν 218 ψήφους για να υιοθετηθεί το νομοσχέδιο αυτό, που έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό του οδικού δικτύου, των γεφυρών και του ίντερνετ υψηλής ταχύτητας και θεωρείται ένα από τα πιο φιλόδοξα της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας. Έλαβαν 228 ψήφους υπέρ και 206 κατά, χάρη στις ψήφους Ρεπουμπλικανών και η έγκριση του νόμου χαιρετίσθηκε με χειροκροτήματα από τους βουλευτές.

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έχει επείγουσα ανάγκη να τονώσει την προεδρία του, ήλπιζε χθες, Παρασκευή, το πρωί ότι θα καθίστατο δυνατό να προχωρήσουν δύο μείζονα νομοθετικά κείμενα στη Βουλή των Αντιπροσώπων: αυτό το σχέδιο επενδυσεων και ένα εκτεταμένο πρόγραμμα για την επανίδρυση του συστηματος κοινωνικής προστασίας και τη μάχη εναντίον της κλιματικής αλλαγής ύψους 1,750 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Όμως οι Δημοκρατικοί ηγέτες αναγκάστηκαν να μην προχωρήσουν σε ψηφοφορία για την έγκριση αυτού του τελευταίου νομοθετικού κειμένου, καθώς η κεντρώα πτέρυγα του κόμματος ζητούσε διευκρίνισεις για τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με το κόστος του. Η μετριοπαθής και η προοδευτική πτέρυγες του κόμματος συμφώνησαν τελικά στην πραγματοποίηση μιας διαδικαστικής ψηφοφορίας που έχει στόχο να θέσει σε κίνηση την κοινοβουλευτική διαδικασία.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μείωση της δημοτικότητάς του ένα χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές των μέσων της προεδρικής θητείας, διευκρίνισε πως το εκτεταμένο κοινωνικό πρόγραμμά του θα τεθεί σε ψηφοφορία από τη βουλή την εβδομάδα της 15ης Νοεμβρίου το αργότερο, πριν ασχοληθεί με αυτό η Γερουσία.

