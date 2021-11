Οικονομία

Σταϊκούρας για “ΓΕΦΥΡΑ”: στήριξη σε δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους

Τι δείχνουν τα αναλυτικά στοιχεία για την συνολική ενίσχυση με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, όσων κάνουν χρήση του προγράμματος.

Σε δήλωση του, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, αναφέρει:

«Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει την οικονομική στήριξη των πληγέντων νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την πανδημία του κορονοϊού. Στο πλαίσιο αυτό, προέβη, στις 29 Οκτωβρίου:

Στη δωδέκατη φάση πληρωμών της κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ 1”, που αφορά σε δάνεια 1 ης κατοικίας και

κατοικίας και Στην τέταρτη φάση πληρωμών της κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ 2”, που αφορά σε επιχειρηματικά δάνεια.

Οι πληρωμές του προγράμματος “ΓΕΦΥΡΑ 1” στα τέλη Οκτωβρίου ανήλθαν συνολικά στα 8,5 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στην επιδότηση 75.632 δανείων 1ης κατοικίας και 50.096 δικαιούχων.

Από αυτούς, πάνω από 43.000 δικαιούχοι έλαβαν τη δέκατη δόση, καθώς, με τις πληρωμές του Οκτωβρίου, ενεργοποιήθηκε η 3μηνη επέκταση της κρατικής επιδότησης.

Οι λοιποί δικαιούχοι που είχαν ήδη λάβει επιδότηση επί 9 μήνες, δεν έλαβαν πληρωμή τον Οκτώβριο, διότι όφειλαν να καταβάλουν ολόκληρη τη δόση του δανείου τους, όπως ρητά όριζε ο Νόμος 4714/2020. Μετά την ψήφιση του νέου Νόμου 4842/2021, θεσπίστηκε πλέον η 3μηνη παράταση της επιδότησης. Ως εκ τούτου, θα λάβουν τη δέκατη δόση στα τέλη Νοεμβρίου 2021 και τη δωδέκατη δόση στα τέλη Ιανουαρίου 2022.

Οι δικαιούχοι για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η 9μηνη επιδότηση, θα λάβουν 3 μήνες πρόσθετη επιδότηση, μετά το πέρας του 9μηνου τους.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι δικαιούχοι θα λάβουν, συνολικά, επιδότηση για 12 μήνες.

Συνυπολογίζοντας και τις προηγούμενες έντεκα φάσεις πληρωμών, των μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021, το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί, μέχρι σήμερα, ανέρχεται στα 218,7 εκατ. ευρώ σε 75.666 δικαιούχους.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ 2”, οι πληρωμές στα τέλη Οκτωβρίου ανήλθαν συνολικά στα 37,8 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στην επιδότηση 19.048 δανείων και 10.470 δικαιούχων, οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού, δηλαδή έχουν υποστεί 20% μείωση κύκλου εργασιών κατά το 2020 συγκριτικά με το 2019.

Συνυπολογίζοντας και τις προηγούμενες τρεις φάσεις πληρωμών, των μηνών Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2021, το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί, μέχρι σήμερα, ανέρχεται στα 179,8 εκατ. ευρώ.

Όσοι δικαιούχοι έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα πρέπει να τα ρυθμίσουν σε συνεργασία με τους πιστωτές τους, το αργότερο έως τις 31/12/2021, σύμφωνα με την 3μηνη παράταση που θεσπίστηκε με τον Νόμο 4842/2021, και ακολούθως θα ξεκινήσει η επιδότηση για 8 μήνες.

Αθροίζοντας τις πληρωμές των δύο προγραμμάτων “ΓΕΦΥΡΑ”, το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί, μέχρι σήμερα, ανέρχεται περίπου στα 400 εκατ. ευρώ σε συνολικά 86.136 δικαιούχους.

Με την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, η Κυβέρνηση ενισχύει το πλέγμα μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, προκειμένου να ξεπεράσουν τις παρούσες δυσκολίες το συντομότερο δυνατόν.

Ταυτόχρονα, επιβραβεύει, για πρώτη φορά, τη συνέπεια και ενισχύει την κουλτούρα πληρωμών».

