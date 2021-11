Κόσμος

Λιβύη: “Τρικλοποδιά” Μακρόν σε Ερντογάν

Η Γαλλία εξοστρακίζει την Τουρκία από τη Λιβύη. Εκτός Διάσκεψης Παρισιού ο Ερντογάν.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιχείρησε να κρύψει τη μη συμμετοχή του στη Διάσκεψη του Παρισιού για τη Λιβύη, στο γεγονός ότι προσκλήθηκαν χώρες που σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο δεν έχουν οποιοδήποτε ρόλο ή λόγο. Φαίνεται, ωστόσο, μέσα από την πρόσκληση που απηύθυνε ο Γάλλος Πρόεδρος προς τους ξένους ηγέτες, ότι καταγράφονται οι στόχοι που έχουν τεθεί για το μέλλον της Λιβύης και οι οποίοι δεν κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με τους στόχους που θέλει να εξυπηρετήσει ο Ερντογάν.

Ένας από τους βασικούς στόχους που έχει θέση η Γαλλία είναι από τη μια η Λιβύη να προχωρήσει μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες στην ανάδειξη μιας νέας κυβέρνησης και βουλής και από την άλλη να ανοίξει ο δρόμος για την απομάκρυνση ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων που βρίσκονται στο λιβυκό έδαφος, εκμεταλλευόμενοι τις εμφύλιες συγκρούσεις των προηγούμενων ετών. Παράλληλα η Γαλλία θέλει μέσα από τη σύνοδο να επέλθει μεγαλύτερη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Και οι γαλλικοί σχεδιασμοί φαίνεται να βγάζουν εκτός την Τουρκία και τον ρόλο που επιδιώκει να παίξει ο Ερντογάν.

Η Διάσκεψη του Παρισιού θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου και σ’ αυτήν θα συμπροεδρεύουν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και τα ΗΕ. Η διάσκεψη πραγματοποιείται ενόψει των γενικών εκλογών (προεδρικές και βουλευτικές) που θα διεξαχθούν στη Λιβύη στις 24 Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουν συμφωνήσει οι ίδιοι οι Λίβυοι.

Η Διάσκεψη του Παρισιού θα συγκληθεί σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων. Οι χώρες που προσκλήθηκαν είναι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία του Βερολίνου, οι νότιοι γείτονες της Λιβύης (Τσαντ, Νίγηρας και Σουδάν), καθώς και η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιορδανία, η Μάλτα, το Κατάρ και η Ισπανία. Θα προσκληθούν επίσης βασικοί παράγοντες της Λιβύης, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της προσωρινής εκτελεστικής εξουσίας. Τέλος, η Διάσκεψη θα διασφαλίσει ότι θα δοθεί φωνή στους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών από τη Λιβύη και σε όλους τους φορείς του πολιτικού χώρου.

Στην πρόσκληση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν προς ξένους ηγέτες (αντίγραφο της οποίας έχει δει ο «Φ») σημειώνεται μεταξύ άλλων πως στο επίκεντρο της διάσκεψης θα βρεθούν, η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός της 23ης Οκτωβρίου 2020, η εφαρμογή του εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών και θα εξεταστούν ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Λιβύης, εντάσσοντάς τα στο περιφερειακό περιβάλλον της χώρας. Στην επιστολή του ο Γάλλος Πρόεδρος τονίζει ακόμα πως στη διάσκεψη θα εργαστούν για δίκαιη και διαφανή διαχείριση των πόρων σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ θα ενισχυθεί και η δράση όλων κατά της εμπορίας ανθρώπων και μεταναστών.

Σε ανακοινωθέν που ετοίμασε η Γαλλία αναφέρονται μεταξύ άλλων:

Βασιζόμενη σε θετικές εξελίξεις, όπως η επαναλειτουργία του δρόμου Σύρτης-Μισράτα, η Διάσκεψη του Παρισιού θα έχει ως στόχο να προχωρήσει προς την αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων και στρατιωτών.

Οι συμμετέχοντες θα επαναλάβουν την υποστήριξή τους σε όλες τις προσπάθειες της Λιβύης με στόχο τη σταθεροποίηση της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας και της ενοποίησης των στρατιωτικών.



Ο στενός συντονισμός μεταξύ των λιβυκών Αρχών, των γειτονικών χωρών της Λιβύης και της διεθνούς κοινότητας, θα είναι κρίσιμος για την επίτευξη αυτών των στόχων. Η Διάσκεψη του Παρισιού στοχεύει να δώσει στην περιφερειακή διάσταση της κρίσης στη Λιβύη όλη την προσοχή που της αξίζει.

Η διασφάλιση μιας δίκαιης και διαφανούς διαχείρισης των πόρων σε ολόκληρη τη Λιβύη είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση των άλλων αιτιών της κρίσης στη χώρα. Η Διάσκεψη θα πιέσει προς ανανέωση των δεσμεύσεων για διαφανή, δίκαιη και ίση κατανομή των πόρων της Λιβύης, προς τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για ενοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης, και για βελτίωση της παροχής βασικών υπηρεσιών προς τους πληθυσμούς στον λιβυκό νότο.

Είναι εμφανές τόσο μέσα από την επιστολή Μακρόν όσο και μέσα από το ανακοινωθέν που ετοίμασε η γαλλική κυβέρνηση, πως οι στόχοι που έχουν τεθεί μέσα από τη συγκεκριμένη διάσκεψη έρχονται να ξηλώσουν τα σχέδια του Ερντογάν και της Άγκυρας, τόσο εντός της Λιβύης όσο και σ’ ό,τι αφορά τη γύρω περιοχή. Η συμμετοχή στη διάσκεψη τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλάδας, ως γειτονικές χώρες ή ως χώρες που επηρεάζονται από την κρίση, αποτελούν πλήγμα για τη λιβυκή ατζέντα της Τουρκίας.

Ακολουθεί τετραμερής ΥΠΕΞ στην Αθήνα

Η Γαλλία είναι αποφασισμένη να παίξει ηγετικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και αυτό φαίνεται τόσο μέσα από τη Διάσκεψη του Παρισιού αλλά και την ευρύτερη της συμπεριφορά.

Ευθύς μετά τη Διάσκεψη ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Λε Ντριάν θα βρεθεί στην Αθήνα όπου στις 18 Νοεμβρίου θα έχει συνομιλίες με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια. Στην ελληνική πρωτεύουσα θα βρεθούν μια μέρα μετά, Παρασκευή 19 Νοεμβρίου, όπου θα πραγματοποιηθεί τετραμερής υπουργική συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου και Αιγύπτου.

Μέσα από τη συνάντηση της Αθήνας θα στείλει το μήνυμα ότι οι τέσσερις χώρες επιμένουν στην εμβάθυνση της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, τη στήριξη των ενεργειακών σχεδίων της Ανατολικής Μεσογείου και κυρίως στην εμπέδωση ασφάλειας και σταθερότητας στην κρίσιμη αυτή περιοχή.

Πηγή: Φιλελεύθερος Κύπρου

