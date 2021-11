Κόσμος

Μοιχεία: Θανατική ποινή για παράνομο ζευγάρι

Η απατημένη σύζυγος παρουσίασε στην αστυνομία βίντεο με τις ερωτικές συνευρέσεις του συζύγου της και της ερωμένης του...

Ένας άνδρας 27 ετών και η ερωμένη του ηλικίας 33 ετών καταδικάστηκαν σε θάνατο για μοιχεία στο Ιράν, έγραψε σήμερα η μεταρρυθμιστική εφημερίδα Sargh, που επικαλείται την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Στις αρχές του έτους, η απατημένη σύζυγος παρουσίασε στην αστυνομία βίντεο με τις ερωτικές συνευρέσεις του συζύγου της και της ερωμένης του, προτού τελικά τους συγχωρέσει. Όμως, ο πατέρα της απαίτησε την θανατική ποινή για τον γαμπρό του και την ερωμένη του.

Η Sargh γράφει στη σαββατιάτικη έκδοσή της ότι το 26ο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ιράν επιβεβαίωσε πρόσφατα την ποινή «βασιζόμενο σε βίντεο και στις ομολογίες τους».

Στο Ιράν, η μοιχεία επισύρει την ποινή του θανάτου διά λιθοβολισμού, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ποινικού Κώδικα, που δίνει, εντούτοις, την επιλογή στον δικαστή να επιλέξει τον απαγχονισμό αντί του λιθοβολισμού.

Εάν η οικογένεια ενός θύματος συγχωρέσει έναν εγκληματία που έχει καταδικαστεί σε θάνατο, η ποινή δεν εκτελείται.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, το Ιράν προχώρησε στην εκτέλεση 246 ανθρώπων το 2020.

