Άρης: Επεισοδιακή νίκη στο Πανθεσσαλικό

Ολοκληρώθηκε ο αγώνας που διεκοπή λόγω επεισοδίων που σημειώθηκαν στην αρχή του.

Έπειτα από ένα επεισοδιακό παιχνίδι, ο Άρης επικράτησε 2-1 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, σε αναμέτρηση για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Για περίπου μία ώρα διεκόπη ο αγώνας στο 12ο λεπτό, λόγω εισβολής οπαδών του Άρη στις κερκίδες και χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία. Μπαντού Εντιαγέ (35’) και Ματέο Γκαρσία (46’) τα γκολ για την ομάδα του Άκη Μάντζιου, μείωσε ο Νίκολας Όροζ (48’) για τους Θεσσαλούς που είχαν νωρίτερα και δοκάρι με τον Τομ φαν Βέερτ (34’).

Πριν τη διακοπή, οι γηπεδούχοι είχαν σπαταλήσει την πρώτη σπουδαία ευκαιρία’, όταν ο Φαν Βέερτ έγινε κάτοχος της μπάλας, ξεπέρασε τον Χουλιάν Κουέστα ωστόσο το πλασέ του δεν ήταν καλό, με τον Φαμπιάνο Λέισμαν να απομακρύνει τον κίνδυνο με… τακουνάκι.

Μετά τη – σχεδόν 60λεπτη – διακοπή και τις αψιμαχίες εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Δημήτρης Καραντώνης κάνοντας χρήση του VAR απέβαλλε τους Φαούστο Γκρίλο και Ζαν-Πιέρ Μπαριέντος (αναπληρωματικός) από τον Βόλο και τον Φακούντο Μπερτόγλιο από τον Άρη, με τις δυο ομάδες να συνεχίζουν τον αγώνα με δέκα παίκτες από το 23ο λεπτό.

Σε μια επανάληψη της φάσης του 5ου λεπτού, ο Φαν Βέερτ στο 34’ σημάδεψε το δεξί δοκάρι του Κουέστα έπειτα από την ωραία πάσα του Φράνκο Φεράρι και στην εξέλιξη της φάσης, ο Άρης σκόραρε: ο Εντιαγέ συνεργάστηκε με τον Ματέο Γκαρσία και με δεξί πλασέ άνοιξε το σκορ. Ο Κουέστα έδιωξε εντυπωσιακά τη βολίδα του Φράνκο Ρομέρο στο 42’ ενώ στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, ο Όροζ αστόχησε από πλεονεκτική θέση.

Μόλις 23 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ματέο έκλεψε την μπάλα από τον Ζαν-Πιέρ Ρίνερ και πλάσαρε εύστοχα τον Μάτιτς Κότνικ για το 0-2. Δυο λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι μείωσαν με κεφαλιά του Όροζ έπειτα από φάση διαρκείας στα καρέ του Άρη. Στο 69’ η κεφαλιά του Αμπουμπακάρ Καμαρά βρήκε την εξωτερική πλευρά των διχτύων ενώ το αριστερό σουτ του Κρίστιαν Γκάνεα δυο λεπτά μετά, βρήκε σε ετοιμότητα τον Κότνικ. Ο οποίος σταμάτησε και τον Λούκας Σάσα που προσπάθησε να τον νικήσει στο 85’ από πολύ πλάγια θέση, με το 1-2 να μένει μέχρι το τέλος.

Διαιτητής: Δημήτριος Καραντώνης (Ημαθίας

Κίτρινες: Νίνης, Ρομέρο – Καμαρά, Εντιαγέ

Κόκκινες: Γκρίλο, Μπαριέντος – Μπερτόγλιο

Οι συνθέσεις

ΒΌΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κότνικ, Ρομέρο, Γκρίλο, Ρίνερ (81’ Τερεζίου), Τσοκάνης, Νίνης (54’ Ρεγκατέν/65’ Βοϊτκόφσκι), Φερράρι, Όροζ (81’ Σοάρες), Φερνάντες, Μπαρτόλο, Φαν Βέερτ.

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Σούντγκρεν, Γκάνεα, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Τζέγκο (64’ Σάσα), Εντιαγέ, Ματέο (76’ Γκάμα), Μαντσίνι (64’ Ιτούρμπε), Μπερτόγλιο, Καμαρά (90’+2’ Σάκιτς).

***Ο προπονητής του Βόλου, Γκιγιέρμο Αμπασκάλ, δεν ήταν στον πάγκο καθώς συμπλήρωσε την τιμωρία των 15 ημερών από το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

***Κίτρινη κάρτα έδειξε στις καθυστερήσεις του αγώνα στον γενικό αρχηγό του Άρη, Δημήτρη Νιαρχάκο, ο Δημήτρης Καραντώνης.

