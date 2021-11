Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Τρίκαλα: Όροφος του νοσοκομείου έγινε covid κλινική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στο Νοσοκομείο Τρικάλων από την καθημερινή αύξηση των νοσηλειών.

Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί το τελευταίο 20ήμερο το Νοσοκομείο Τρικάλων με τις προβλέψεις για το επόμενο χρονικό διάστημα να είναι εφιαλτικές.

Οι ανάγκες νοσηλείας ασθενών αυξάνονται καθημερινά και γι’ αυτό το λόγο σύμφωνα με πληροφορίες ήδη ο 4ος όροφος του νοσηλευτικού ιδρύματος μετατράπηκε αποκλειστικά σε πτέρυγα covid-19, καθώς έκλεισε η Πνευμονολογική (οι ασθενείς της θα νοσηλεύονται στις παθολογικές), ενώ ουρολογική και παιδιατρική ήδη είχαν μεταφερθεί στο πλαίσιο σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η κατάσταση δεν εξελίσσεται καλά, ήδη τις δυο τελευταίες εβδομάδες τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 1.000 και καταγράφεται συνεχώς αυξητική τάση.

Πηγή: trikalavoice.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – νέα μέτρα: πως γίνεται η είσοδος σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες

Μεσσήνη: Νεκρός σε τροχαίο ένας νεαρός

Λογαριασμός ρεύματος: έρχεται νέο πακέτο ελαφρύνσεων