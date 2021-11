Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Βιγιαφάνες: δικαστική διαμάχη για το πρόστιμο

Οι εκπρόσωποι του παίκτη και της ΠΑΕ ζήτησαν και πήραν αναβολή της εκδίκασης, σε μια ύστατη προσπάθεια να επιτευχθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Σε μία πρωτόγνωρη διαδικασία δικαστικής διαμάχης με τον Παναθηναϊκό έχει μπει ο Λούκας Βιγιαφάνιες, με αφορμή το πρόστιμο που του είχε επιβάλλει η διοίκηση των «πράσινων» στις αρχές Σεπτεμβρίου, μετά το πολύ σοβαρό επεισόδιο που είχε με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη στην προπόνηση της 26ης Αυγούστου.

Οι διοικούντες τον Παναθηναϊκό είχαν επιβάλλει στον Αργεντινό μέσο πρόστιμο άνω των 60.000 ευρώ -62.000 ευρώ για την ακρίβεια, που αντιστοιχεί στο 1/10 των ετήσιων αποδοχών του- ωστόσο, ο «Βίγια» δεν το αποδέχθηκε υποστηρίζοντας μάλιστα δημοσίως πως δεν είχε χτυπήσει τον συμπαίκτη του.

Για να επικυρωθεί ένα τόσο μεγάλο πρόστιμο, απ’ τη στιγμή που τρεις μήνες μετά το συμβάν ο ποδοσφαιριστής είναι ανένδοτος, θα πρέπει να περάσει απ’ την έγκριση της Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ.

Επ’ αυτού δε, ήταν προγραμματισμένη εκδίκαση της υπόθεσης το πρωί της Δευτέρας (08/11), όμως οι εκπρόσωποι του παίκτη και της ΠΑΕ ζήτησαν και πήραν αναβολή για την 6η Δεκεμβρίου, προκειμένου να υπάρξει εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Αν πάντως, δεν βρεθεί άκρη, ο παίκτης και ο Παναθηναϊκός θα οδηγηθούν σε μία πρωτοφανή εκδίκαση δικαστικής διαμάχης, με δεδομένο ότι πρόκειται για ενεργό μέλος της ομάδας κι όχι για πρώην ποδοσφαιριστή της.

