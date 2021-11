Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η νέα σελήνη και η θεαματική αλλαγή την Πρωτοχρονιά (βιντεο)

Προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, αλλά και το αισοόδοξο μήνυνα για την Πρωτοχρονιά.



«Έρχεται μια υπέροχη πρωτοχρονιά και μια νέα σελήνη μέσα στην πρωτοχρονιά που σημαίνει ότι θα φέρει μια αλλαγή που θα είναι θεαματική» αποκάλυψε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη.

Όπως είπε η αστρολόγος «τώρα πρέπει να προσέχουμε αλλά έχουμε μπροστά μας κάτι πολύ καλό... Αν δεν με προδώσουν οι πλανήτες μου θα έχουμε μια σημαντική αλλαγή».

Η Λίτσα Πατέρα,, πάντως, τόνισε ότι σήμερα χρειάζεται προσοχή λόγω του Άρη.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος ξεκίνησε τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Τρίτης:

