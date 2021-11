Πολιτική

Μητσοτάκης: δεν θα υπάρξει lockdown και περιορισμοί σε εμβολιασμένους

Αν χρειαστεί θα επιτάξουμε υπηρεσίες και προσωπικό για να ενισχύσουμε το ΕΣΥ, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

Με αναφορά στο τέταρτο κύμα της πανδημίας ξεκίνησε την ομιλία του στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Αφού αρχικά εξέφρασε την ικανοποίησή του που η ΚΟ συνεδριάζει δια ζώσης, «επιτέλους η ΚΟ μας συνεδριάζει διά ζώσης, η κοινοβουλευτική μας δραστηριότητα δεν διεκόπη. Μετά τη σύντομη τοποθέτηση μου θα μιλήσουν οι συνάδελφοι και θα απαντήσω στα ερωτήματα σας», είπε χαρακτηριστικά, «Ξεκινώ με την έξαρση της πανδημίας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με πενταψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Είναι σαφές πως βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα ισχυρό τέταρτο κύμα, που επιφέρει και απώλειες στην χώρα μας».

Ωστόσο, όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «Έχουμε όμως το εμβόλιο και αυτό κάνει την διαφορά, αυτό που αποτρέπει την ευθεία αντιστοίχιση των κρουσμάτων με τις βαριές νοσηλείες, αυτό που αφήνει ανοιχτή την οικονομία να παράγει και την κοινωνία να κυκλοφορεί».

Όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός «Για αυτό και επιμένουμε σε τέσσερις βασικές θέσεις:

- Πρώτον δεν θα υπάρξει ξανά lockdown στην χώρα

- Δεύτερον οι εμβολιασμένοι δεν θα επιβαρυνθούν με νέους περιορισμούς την ώρα που οι ανεμβολίαστοι πρέπει να προστατεύονται με ελέγχους και με περισσότερα τεστ.

- Τρίτον η διαρκής ενίσχυση του ΕΣΥ ιδίως στις περιφέρειες που πιέζονται. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί προκειμένου να προσθέσουμε ανθρώπινους πόρους στο ΕΣΥ, εκεί που έχουμε ελλείψεις, εφ όσον χρειαστεί θα επιτάξουμε και υπηρεσίες και προσωπικό. Ο υπουργός Υγείας έχει την απόλυτη εξουσιοδότηση να κινηθεί νωρίτερα.

- Τέταρτον η συνεχής ενίσχυση του ρυθμού των εμβολιασμών».

Και ο πρωθυπουργός συμπλήρωσε, «Στην τελευταία έξαρση του ιού απαντάμε με ένα νέο κύμα εμβολιασμού. Έχουμε μπροστά μας ακόμη δύσκολες εβδομάδες, υπάρχει όμως και η αισιόδοξη πλευρά της πραγματικότητας. Μόνον τις τελευταίες ημέρες κλείστηκαν σχεδόν 200.000 ραντεβού για την πρώτη δόση και σχεδόν 300.000 για αναμνηστική δόση».

Να γίνουμε φύλακες της υγείας μας

Ο πρωθυπουργός δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης που είχε με εκπροσώπους της εστίασης και του λιανεμπορίου. «Χαίρομαι γιατί είδα στήριξη από τους κλάδους της εστίασης και του λιανεμπορίου ως προς την τήρηση των ισχύοντων μέτρων» είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε, «Να τονίσω επίσης πως τα μέτρα που λαμβάνουμε στην χώρα μας είναι τα ίδια, εάν όχι αυστηρότερα, με αυτά, που λαμβάνονται και σε άλλες χώρες».

Και συνεχίζοντας την ομιλία του στη συνεδρίασης της ΚΟ της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε, «Κάθε ημέρα, επικοινωνιακά, θέλω να σας ζητήσω να μεταφέρετε στις περιφέρειες σας ότι η πανδημία χτυπά πρωτίστως τους ανεμβολίαστους. Κάθε ημέρα χάνονται αχρείαστα συνάνθρωποι μας. Η λύση είναι μπροστά μας και στα χέρια μας, στα χέρια του καταστηματάρχη, του δημάρχου και του ιερέα που θα πρέπει να διδάξει την πίστη στη ζωή. Είναι καιρός να γίνουμε εμείς οι φύλακες της υγείας μας και της υγείας των γύρω μας. Αυτό που με πληγώνει περισσότερο είναι ο λάθος πόνος και ο λάθος θάνατος».

Η Ελλάδα αλλάζει

Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «σπάνια κυβέρνηση έπρεπε να αναμετρηθεί με τόσο πολλαπλά στοιχήματα. Από την πρόκληση να μεταρρυθμιστεί η χώρα και να αντιμετωπίσει φυσικές καταστροφές έως τις επιβουλές της Τουρκίας» για να συμπληρώσει με νόημα, «και όμως τα καταφέραμε όλοι μαζί. Σήμερα οι πολίτες πληρώνουν λιγότερους φόρους, λιγότερο ΕΝΦΙΑ, λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές. Έστω και οριακά αυξάνεται ο κατώτατος μισθός και θα υπάρξει και νέα αύξηση του εντός του 2022. Κατά την διάρκεια της πανδημίας το κράτος ανέλαβε το κόστος όλων όσοι δεν δούλευαν. Άνοιξε τα ταμεία του και έτσι οικονομία, κοινωνία και ΕΣΥ έμειναν όρθια.

Η χώρα μας σήμερα αποτελεί προορισμό ξένων επενδύσεων, που αυξάνουν τον δημόσιο πλούτο, κρατούν στην χώρα μας και επαναπατρίζουν επιστήμονες που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης. Είναι σημαντικό όταν διαπιστώνουμε τα πρώτα βήματα αναστροφής του brain drain, που τόσο πλήγωσε την χώρα μας. Κολοσσοί όπως η Pfizer, η Microsoft είναι εδώ, αυτή η ανάπτυξη οδηγεί ήδη σε απτά αποτελέσματα: 2 δισ. ευρώ θα φέρει στα ταμεία του Κράτους η παραχώρηση της Εγνατίας. Μία κουβέντα για την ΔΕΗ. Όσοι διαχειρίστηκαν το χαρτοφυλάκιο γνωρίζουν την κατάσταση, που παραλάβαμε την ΔΕΗ, η αγορά έχει σχεδόν προεξοφλήσει την χρεοκοπία της, σήμερα άντλησε 1, 35 δισ. ευρώ και η μετοχή της είναι στα 9 ευρώ. Η ΔΕΗ είναι ισχυρή για να γίνει εθνικός και βαλκανικός πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβαση. Ναι η Ελλάδα αλλάζει, το φωνάζει το Ελληνικό, ο ΒΟΑΚ, η εκτίναξη των υποδομών συνεχίζεται» υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή.

«Η οικονομία μας αναπτύσσεται με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς, από αυτούς, που αρχικώς είχαμε εκτιμήσει», τόνισε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν θα εκπλαγώ εάν το 6,1% του ρυθμού ανάπτυξης αναθεωρηθεί προς τα πάνω» είπε και συμπλήρωσε, «Το σημαντικότερο όμως είναι η μείωση της ανεργίας. Για εμάς η μείωση των ανισοτήτων είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και θα επιμείνουμε στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η προσέλκυση επενδύσεων γιατί αυτές μειώνουν τις ανισότητες».

«Ως κυβέρνηση συμφωνήσαμε να θέσουμε τον πήχη ψηλά με αποτέλεσμα να συγκρινόμαστε με τον εαυτό μας» υπογράμμισε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή.

«Αυτός ο γρήγορος πολιτικός μεταβολισμός δεν πρέπει να ισχύσει στο επίπεδο των εθνικών επιλογών, γιατί εδώ η Ελλάδα πραγματικά γύρισε σελίδα» είπε και συμπλήρωσε «Από παρατηρητής της Μεσογείου έγινε κόμβος ισχύος της, τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν θα αναφερθώ στο πράσινο πιστοποιητικό και στη συμβολή μας στην ίδρυση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά θα πω ότι αυτή η κυβέρνηση καθιέρωσε τα εθνικά σύνορα ως ευρωπαϊκά με την εισαγωγή του δόγματος της ασφάλειας και του ανθρωπισμού στο μεταναστευτικό».

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε, «Ο Έλληνας πολίτης νιώθει ισότιμος ως πολίτης του κόσμου, γιατί η χώρα μας έχει ανακτήσει το κύρος της διεθνώς. Η συμφωνία με τη Γαλλία αναβαθμίζει την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξελίσσεται σε υγειονομικό και εθνικό σαμποτέρ

«Η αμυντική μας ενίσχυση δηλώνει την ετοιμότητα μας να υπερασπιστούμε σε κάθε συνθήκη την εδαφική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» τόνισε, συνεχίζοντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ. «Πρέπει πάντα να διατηρούμε την ίδια προσήλωση στους εθνικούς μας στόχους έως τις εθνικές εκλογές του 2023. Συναντάμε την αποδοχή των πολιτών, την πάντα καλοδεχούμενη κριτική τους, συναντάμε και τα απολύτως λογικά συναισθήματα της ανασφάλειας σε καιρούς μεγάλων αλλαγών».

Ωστόσο, «συναντάμε όμως και τη λαϊκίστική, μηδενιστική και σπασμωδική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Είχα πει ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ μας χωρίζει χάος πολιτικό και πολιτισμό. Είναι το κόμμα του ψέματος και του όχι σε όλα. Εξελίσσεται σε υγειονομικό και εθνικό σαμποτέρ. Και στην κοινωνία τηρεί την ίδια υπονομευτική τακτική. Ο αρχηγός του ζητούσε να ανοίξουν τα σχολεία, όταν έκλειναν και να κλείσουν όταν άνοιγαν. Συνεχίζει να βάζει τρικλοποδιές και παγίδες στην διαχείριση της πανδημίας. Δεν είχα σκοπό να αναφερθώ στον κ. Τσίπρα αλλά δεν μπορούσα να μην δώσω μία απάντηση στην επίσκεψη του χθες στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Δεν ρώτησε όμως πόσες ΜΕΘ είχε το νοσοκομείο όταν παρέδωσε την εξουσία: 8 και τώρα έχει 30» υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο κ. Τσίπρας λειτουργεί ως πλανόδιος μεταπράτης του ανθρώπινου πόνου σε όλα τα επίπεδα, φλερτάρει με τους ανεμβολίαστους με το επιχείρημα ότι δήθεν είναι ρατσιστικό να μιλάμε για πανδημία ανεμβολίαστων. Είναι το ίδιο επιχείρημα όλων όσοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν» υπογράμμισε ακόμα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή.

Αληθινά προοδευτική πολιτική είναι αυτή που εφαρμόζει η κυβέρνηση

«Θέλω να καταγγείλω από αυτό εδώ το βήμα την απίστευτη αθλιότητα του ΣΥΡΙΖΑ να διακινεί χυδαία ψεύδη για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα την ώρα που η κυβέρνηση έχει καταγγείλει τους διακινητές αυτών των αθλιοτήτων στην δικαιοσύνη» τόνισε με έμφαση στη συνέχεια της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Φαίνεται πως οι αντίπαλοι μας δεν έχουν διδαχθεί τίποτε και συνεχίζουν να διακινούν μία πραγματικότητα, που δεν υπάρχει για την κυβέρνηση μας» είπε και συμπλήρωσε: «Τελευταίο τους επιχείρημα είναι η προοδευτική διακυβέρνηση. Τους απαντώ, λάθος διεύθυνση. Προοδευτικό είναι να μειώνεις την ανεργία. Οι πράσινες πολιτικές είναι προοδευτικές. Προοδευτικό είναι να μειώνεις τους φόρους, να φέρνεις ξένα κεφάλαια και πάνω από όλα προοδευτικό είναι να παρουσιάζεις την αναβαθμισμένη εικόνα της χώρας στον κόσμο. Αυτή είναι προοδευτική πολιτική και αυτό κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία».

Κλείνοντας την ομιλία του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, ο πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη, «Ξέρετε ότι η πόρτα μου και το γραφείο μου είναι πάντα ανοιχτό. Εχω δώσει εντολή στους υπουργούς να είναι διαθέσιμοι στην επικοινωνία με τους βουλευτές. Θέλω εσείς να γίνετε οι αγγελιοφόροι του μέλλοντος και της χώρας, που αλλάζει».

Τέλος, πευθυνόμενος στους βουλευτές του κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. «Όταν λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, το εννοώ. Το λέω για να κάνετε τον προγραμματισμό σας. Στο τέλος της θητείας θα ζητήσουμε από τους πολίτες να συνεχίσουμε το έργο μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός.





