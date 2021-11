Κόσμος

Υεμένη: σκότωσαν δημοσιογράφο που πήγαινε να γεννήσει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία νεαρή δημοσιογράφος, το παιδί και ο άνδρας της σκοτώθηκαν καθ’οδόν προς το μαιευτήριο, όταν εξερράγη το αυτοκίνητό τους.

Εικοσιεπτάχρονη έγκυος δημοσιογράφος σκοτώθηκε καθ’ οδόν προς νοσοκομείο της Άντεν όταν εξερράγη αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετημένος στο αυτοκίνητο του συζύγου της, που οδηγούσε, είπαν αξιωματικοί των κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας.

Ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο του Μαχμούντ αλ Άτμι, επίσης δημοσιογράφου πυροδοτήθηκε καθώς το ζευγάρι πήγαινε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου η νέα επρόκειτο να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, εξήγησε αξιωματικός των κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας.

«Η βόμβα εξερράγη καθώς ο δημοσιογράφος Μαχμούντ αλ Άτμι μετέφερε τη σύζυγό του Ράσα Αμπντάλα στο νοσοκομείο για να γεννήσει», είπε ο αξιωματικός, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Οι δύο δημοσιογράφοι δούλευαν για διάφορα τοπικά και διεθνή αραβόφωνα μέσα ενημέρωσης. Το ζευγάρι είχε ήδη αποκτήσει άλλο ένα παιδί, ηλικίας δύο ετών σήμερα, το οποίο επίσης σκοτώθηκε στην έκρηξη, ενώ ο άνδρας της τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσημη, όπως μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα. Δύο περαστικοί από το σημείο επίσης τραυματίστηκαν.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ανάληψη της ευθύνης για την επίθεση στην Άντεν, προσωρινή έδρα της μεταβατικής κυβέρνησης. Ο κ. Άτμι πάντως πιστεύει πως επρόκειτο για ενέργεια των σιιτών ανταρτών Χούθι, οι οποίοι πολεμούν εναντίον της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης από το 2014.

«Έψαχναν τη διεύθυνση κατοικίας μου», είπε.

Στην Άντεν έχουν καταγραφεί αρκετές βομβιστικές ενέργειες που οι αρχές αποδίδουν στους Χούθι και άλλες για τις οποίες την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Την 30ή Οκτωβρίου τουλάχιστον 12 πολίτες, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν σε επίθεση με αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικές ύλες κοντά στο αεροδρόμιο της Άντεν.

Η Υεμένη παραμένει βυθισμένη τα τελευταία επτά και πλέον χρόνια σε πολυαίμακτη ένοπλη σύρραξη ανάμεσα στα κυβερνητικά στρατεύματα και τους Χούθι, τους σιίτες αντάρτες που έχουν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σανάα.

Μετά την κατάληψη της πρωτεύουσας από τους Χούθι, η κυβέρνηση μετεγκατέστησε προσωρινά την έδρα της στην Άντεν.

Οι Χούθι υποστηρίζονται πολιτικά από το Ιράν, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζεται από τον Μάρτιο του 2015 από στρατιωτική συμμαχία υπό τη διοίκηση της Σαουδικής Αραβίας, του σουνιτικού βασιλείου που γειτονεύει με την Υεμένη και είναι ο μεγάλος αντίπαλος της Τεχεράνης στην περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 174 σημεία

Βόρεια Μακεδονία: Ο Ζάεφ πήρε πίσω την παραίτηση του

Χίος: Πρόσκρουση του “Νήσος Σάμος” στον προβλήτα (βίντεο)