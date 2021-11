Πολιτισμός

Χρήστος Κυριαζής: Η Bάνα Μπάρμπα “πνίγηκε” στα δάκρυά της για τον θάνατό του

Συντετριμμένη η ηθοποιός από την απώλεια του φίλου και πρώην συντρόφου της.

Θλίψη προκάλεσε η απώλεια του Χρήστου Κυριαζή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, νικημένος από τον καρκίνο.

Η Βάνα Μπάρμπα, η οποία διατηρούσε στο παρελθόν σχέση μαζί του για περίπου δύο χρόνια μίλησε στο TLIFE για εκείνον συγκινημένη.

«Όσοι τον γνωρίζαμε ήμασταν πολύ τυχεροί. Και εγώ προσωπικά που τον έζησα, που μπόρεσα να γνωρίσω τη σπουδαιότητα του μυαλού του, της ψυχής του. Ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα ο Χρήστος Κυριαζής. Πραγματικά αισθάνομαι τυχερή που τον γνώρισα και άτυχη που τον χάσαμε.

Είχαμε επαφές τα τελευταία χρόνια, είχα πάει και στην τελευταία του συναυλία στον Πειραιά. Ήταν πάντα εξαιρετικός, η μεγάλη του αγάπη ήταν η μουσική. Έγραφε υπέροχα τραγούδια, μεγάλη προσωπικότητα ο Χρήστος. Απείχε τα τελευταία χρόνια από πολλά».

Από τα δάκρυα και τη συγκίνηση για την απώλεια, η Βάνα Μπάρμπα δεν ήθελε να προσθέσει κάτι άλλο.

Η Βάνα Μπάρμπα είχε πρωταγωνιστήσει και στο βίντεο κλιπ μίας εκ των μεγάλων επιτυχιών της εποχής του Χρήστου Κυριαζή, το «Έχω Κλάψει».

