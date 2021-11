Παράξενα

Πλακιωτάκης: Προστατεύουμε τα σύνορα μας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο

«Σεβόμαστε το δημοσιογραφικό λειτούργημα, ωστόσο οι ερωτήσεις οφείλουν να στηρίζονται σε γεγονότα», είπε ο Πλακιωτάκης για το περιστατικό με την Ολλανδή δημοσιογράφο.

«Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε την πρέπουσα απάντηση. H Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της, που είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποφασιστικότητα, αλλά και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και με προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή», δήλωσε το πρωί, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΤ-1, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, κληθείς να σχολιάσει τους χθεσινούς ισχυρισμούς της Ολλανδής δημοσιογράφου για επαναπροωθήσεις μεταναστών (pushbacks).

«Σεβόμαστε το δημοσιογραφικό λειτούργημα, ωστόσο οι ερωτήσεις οφείλουν να στηρίζονται σε γεγονότα και να μην προσβάλλουν μία χώρα και έναν λαό», τόνισε ο κ. Πλακιωτάκης προσθέτοντας πως «η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει τα σύνορά της, όπως οφείλει να κάνει, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι» και μάλιστα «απέναντι στην Τουρκία, που συμπεριφέρεται όχι ως κράτος αλλά ως πειρατής».

Ο υπουργός Ναυτιλίας ανέφερε ότι «το Λιμενικό Σώμα στην οριογραμμή αποτρέπει την είσοδο παράνομων μεταναστών αλλά παράλληλα προστατεύει και την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα, την ίδια ώρα που η τουρκική ακτοφυλακή συνοδεύει τις βάρκες των μεταναστών στην οριογραμμή προσπαθώντας να εργαλοποιήσει το μεταναστευτικό, χρησιμοποιώντας απελπισμένους ανθρώπους για να ικανοποιήσει γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές της επιδιώξεις».

Επίσης, σημείωσε ότι οι διακινητές στέλνουν ανθρώπους χωρίς σωσίβια σε βάρκες που δεν αντέχουν, με την ανοχή της Τουρκίας.

Ο κ. Πλακιωτάκης επεσήμανε ότι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο το Λιμενικό Σώμα έχει διαχειριστεί πάνω από 1.500 περιστατικά και αν εξαιρέσει κανείς το ατυχές περιστατικό που έγινε πριν από λίγες ημέρες, όταν τέσσερις συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους, δεν υπήρξε καμία άλλη απώλεια ανθρώπινης ζωής. «Αυτό και μόνο δείχνει τον ρόλο του Λιμενικού Σώματος και πόσο σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα», υπογράμμισε.

Ακόμη, ο υπουργός τόνισε ότι βρίσκεται σε ισχύ, από το 2016, η κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας που αναφέρει ότι από την ώρα που το ελληνικό ΛΣ εντοπίσει μία βάρκα που έρχεται προς τα ελληνικά χωρικά ύδατα ενημερώνει αυτομάτως την τουρκική ακτοφυλακή, η οποία είναι υποχρεωμένη -βάσει της κοινής δήλωσης- να έρθει και να μαζέψει τη βάρκα με τους μετανάστες. «Εδώ και ενάμισι έτος, στις συνεχείς εκκλήσεις της ελληνικής ακτοφυλακής η τουρκική ακτοφυλακή δεν ανταποκρίνεται», σημείωσε.

Ο υπουργός Ναυτιλίας επεσήμανε ότι "οφείλει η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει την Τουρκία να συμμορφωθεί με βάσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της".

Τέλος, υποστήριξε ότι ακόμα και χθες, που επικρατούσαν κακές καιρικές συνθήκες με ανέμους 8 μποφόρ, πάλι προσπάθησαν διακινητές να συνοδεύσουν βάρκες μεταναστών στην οριογραμμή. Επομένως, υπογράμμισε, «η Τουρκία είναι αυτή που δεν σέβεται την ανθρώπινη ζωή, την ίδια ώρα που η Ελλάδα, κυριολεκτικά, σώζει ανθρώπινες ζωές».

