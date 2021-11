Υγεία - Περιβάλλον

Παπαευαγγέλου - Εμβολιασμός: τρίτη δόση μετά το εξάμηνο

Το θέμα συζητήθηκε στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Η πλατφόρμα για τον προγραμματισμό των ραντεβού θα ανοίξει 15 μέρες νωρίτερα.

Η πλατφόρμα για τον προγραμματισμό ραντεβού για τη χορήγηση τρίτης δόσης εμβολίου κατά της covid-19, θα ανοίξει στους 5,5 μήνες, μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου, αλλά το εμβόλιο δεν θα γίνεται νωρίτερα του εξαμήνου.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Παιδιατρικής και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, που μίλησε στην τηλεόραση του ”Σκάι», συζητήθηκε στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού η χορήγηση της τρίτης δόσης νωρίτερα, ωστόσο δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα που να υποστηρίζουν κάτι τέτοιο «και πρέπει να επικεντρώσουμε να γίνει στη σωστή ώρα, σε όλους».

Η χορήγηση τρίτης δόσης γίνεται αφού έχουν περάσει έξι μήνες από την δεύτερη δόση του εμβολιασμού με τα εμβόλια Pfizer ή AstraZeneca ή Moderna και δύο μήνες από την ημερομηνία εμβολιασμού με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.

Η τρίτη δόση εμβολίου για πολίτες που εμβολιάστηκαν με Pfizer ή AstraZeneca ή Moderna γίνεται με το mRNA εμβόλιο της Pfizer και για τους πολίτες που εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο της Johnson & Johnson η αναμνηστική δόση γίνεται είτε με το εμβόλιο Johnson & Johnson, ή το εμβόλιο της Pfizer. Ο εμβολιασμός με το εμβόλιο της Moderna θα ξεκινήσει στις 12 Νοεμβρίου.

Η κυρία Παπαευαγγέλου, υπογράμμισε για άλλη μια φορά τη σημασία του εμβολιασμού, σημειώνοντας ότι ένας στους τέσσερις άνω των 80 ετών παραμένουν ανεμβολίαστοι, αυτοί δηλαδή που κινδυνεύουν περισσότερο να νοσηλευτούν, να μπουν στις ΜΕΘ ή να χάσουν τη ζωή τους. Επανέλαβε ότι πρέπει να πειστούν να εμβολιαστούν όλοι οι άνω των 50 ετών και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την αύξηση που παρατηρείται στους εμβολιασμούς τις τελευταίες εβδομάδες.

