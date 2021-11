Life

“Το Πρωινό” - Κρητικός: ο γάμος, η “απιστία” και το τριήμερο στο αυτοκίνητο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ημέρες που έμεινε στο αυτοκίνητο του, τα τέσσερα παιδιά και η αλήθεια που μοιράστηκε με τους δύο γιούς τους. Ποια σχέση έχουν τα αδέλφια μεταξύ τους.

O Στέλιος Κρητικός μαζί με τον δεύτερο γιο του, Άρη, βρέθηκαν την Τετάρτη στην εκπομπή «Το Πρωινό». Ο Άρης μίλησε για την ενασχόληση του με το TikTok μαζί με τον αδελφό του και πως μέσα από τα βιντεάκια που ανέβαζαν, για πλάκα στην αρχή, έχουν αρχίσει να κερδίζουν χρήματα.

Ο Στέλιος Κρητικός αναφέρθηκε στην οικογένεια του και στις σχέσεις που διατηρεί με την πρώτη σύζυγο του και μητέρα των δύο αγοριών του, του Άρη και του Μιχαήλ-Άγγελου. Με την νυν σύζυγο του έχει αποκτήσει δύο κόρες. Μάλιστα, η μικρότερη κόρη του είναι λίγο εβδομάδων και έχει διαφορά 21 ετών από τον μεγάλο γιό του!

«Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Μοιραζόμαστε πράγματα μαζί, θα συναντηθούμε στις γιορτές ή όποτε χρειαστεί. Όταν έλειπα εγώ στο Survivor, στα γενέθλια της Κόμισσας, είχαν πάει όλοι μαζί στο σπίτι στο Παλαιό Φάληρο», είπε ο πολυτάλαντος ηθοποιός, σεναριογράφος και συγγραφέας, που μεταξύ άλλων έχει παίξει σε πολλές παραστάσεις παιδικού θεάτρου και έχει γράψει και παιδικά παραμύθια.

Όπως είπε στην Φαίη Σκορδά και στον Γιώργο Λιάγκα, «στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Θέλει μάχη για να το καταφέρεις αυτό. Εγώ είμαι πολύ ήρεμος άνθρωπος και μέσα στο σπίτι δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ. Οποιαδήποτε διαφωνία την συζητάμε και την λύνουμε επί τόπου».

Περιγράφοντας την περίοδο του χωρισμού από την πρώτη σύζυγο του, ο Στέλιος Κρητικός είπε «Εγώ ξέρω τι πέρασα. Έφυγα μια μέρα από το σπίτι και κοιμήθηκα τρεις μέρες στο αυτοκίνητο. Ήμουν πάρα πολύ ειλικρινής. “Σε σέβομαι όσο τίποτα άλλο στον κόσμο γιατί μου έχεις χαρίσει δύο υπέροχα πλάσματα. Ο τελευταίος άνθρωπος που θα ήθελα να προδώσω στον κόσμο είσαι εσύ. Οπότε για να μην σε κοροϊδέψω είναι καλύτερο να φύγω. Άρχισα να έχω διαφορετικά θέλω και επιθυμίες”. Ήξερα ότι θα ερχόταν η στιγμή που θα την προδώσω. Ήμασταν από 20 χρονών μαζί και είχε περάσει το ερωτικό κομμάτι».

«Είπα την αλήθεια και στα παιδιά, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσα εγώ να είμαι εντάξει απέναντί τους», είπε ο Στέλιος Κρητικός.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από «Το Πρωινό» με την συνέντευξη του Άρη και του Στέλιου Κρητικού:





Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: ο Ακύλας, η Μυρσίνη και spoiler για την Δρόσω (βίντεο)

Δάσκαλος τένις: το “κάρφωμα”, η ερωτική σχέση με ανήλικη και το… πλημμέλημα

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: εντάσεις και αναβολές (βίντεο)