Κοινωνία

Ποινικός Κώδικας - Μολότοφ: Κακούργημα η κατοχή και χρήση τους σε πορείες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια. Τι προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης.



Σε κακούργημα μετατρέπεται η κατασκευή και χρήση μολότοφ και άλλων εκρηκτικών υλών σε πορείες, σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Ποινικού Κώδικα.

Μάλιστα η ρύθμιση προβλέπει πως η κατοχή και χρήση εμπρηστικών υλών, όπως οι μολότοφ σε συναθροίσεις, πορείες κλπ αποτελεί επιβαρυντική περίσταση και τιμωρείται με κάθειρξη εως 10 έτη

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της ρύθμισης «με την προτεινόμενη διάταξη στην παρ 1 του άρθρου 272 του ΠΚ στα υλικά ή αντικείμενα ιδιαίτερης επικινδυνότητας προστίθενται οι εμπρηστικές ύλες και οι μηχανισμοί. Στην παρ.2 του άρθρου 272 ΠΚ διευρύνεται ο κακουργηματικός χαρακτήρας στις περιπτώσεις εκείνες που ο δράστης φέρει επικίνδυνες για τον άνθρωπο εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες, βόμβες ή μηχανισμούς, κατά τη συμμετοχή του σε δημόσιες συναθροίσεις πλήθους ή αν τα ανωτέρω υλικά ή αντικείμενα αφορούν μεγάλη ποσότητα, ανεξαρτήτως αν συντρέχουν παράλληλα οι προϋποθέσεις του εγκλήματος της διατάραξης κοινής ειρήνης».

Η τροπολογία:

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για Αρχαία Ολυμπία: ολοκληρωμένο σχέδιο για επενδύσεις

Κορονοϊός – Εστίαση: Κατεβάζουν ρολά τα μαγαζιά για 24 ώρες

Δάσκαλος τένις: το “κάρφωμα”, η ερωτική σχέση με ανήλικη και το… πλημμέλημα