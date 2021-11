Τεχνολογία - Επιστήμη

NASA - SpaceX: Πύραυλος Falcon 9 απογειώθηκε για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απογείωση του πυραύλου χαιρετίστηκε με ζητωκραυγές στο κέντρο ελέγχου της SpaceX.



Πύραυλος Falcon 9 της SpaceX απογειώθηκε από το διαστημικό κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα με τέσσερις αστροναύτες – τρεις Αμερικανούς και έναν Γερμανό – οι οποίοι έχουν προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ), αποστολή που αναμεταδίδεται απευθείας.

Η απογείωση, που χαιρετίστηκε με ζητωκραυγές στο κέντρο ελέγχου της SpaceX, έγινε στις 21:03 της Τετάρτης (τοπική ώρα· στις 04:03 σήμερα ώρα Ελλάδας).

Πρόκειται για την τρίτη μεταφορά αστροναυτών στον ΔΔΣ από τη SpaceX για λογαριασμό της αμερικανικής υπηρεσίας διαστήματος, της NASA.





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Γαλλία: το πέμπτο κύμα της πανδημίας έχει ξεκινήσει

Ποινικός Κώδικας: Μόνο ισόβια για βιαστές ανηλίκων

Σέρρες – αρνητές κορονοϊού: εισαγγελική παρέμβαση για οικογένεια με μαθητές