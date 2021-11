Κοινωνία

Χουλιάρας: Η ανάρτηση του σεισμολόγου που προκάλεσε ανησυχία

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Χουλιάρας έκανε μία ανάρτηση στα social media διαφορετική από αυτές που έχουμε συνηθίσει.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, καθώς διαγνώσθηκε με καρδιολογικό πρόβλημα τονίζοντας ότι Πρόληψη = Ζωή.

Αναλυτική η ανάρτηση:

«Εάν δεν πήγαινα χτες με το ζόρι για εξετάσεις σήμερα δεν θα ζούσα» γράφει σε ανάρτησή του στο Facebook ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε μία ανάρτηση με διαφορετικό περιεχόμενο από αυτά που μας έχει συνηθίσει.

«Εάν δεν πήγαινα χτες με το ζόρι για εξετάσεις σήμερα δεν θα ζούσα για να σας γράψω 2 κουβέντες. Πρόληψη = Ζωή. Αυτή την στιγμή δεν ξέρω τίποτα άλλο μόνο ότι γράφω λέξεις επικοινωνώ είμαι ζωντανός. Συγνώμη για την ενόχληση και ευχαριστώ που το διαβάσατε» γράφει στην ανάρτησή του ο κ. Χουλιάρας.

