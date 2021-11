Αθλητικά

Formula 1 – Χάμιλτον: ποινή πέντε θέσεων

Πλήγμα για τον κορυφαίο οδηγό που χάνει τις ελπίδες του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ακόμη ένα «πλήγμα» στις ελπίδες του για την κατάκτηση του τίτλου των οδηγών στη Φόρμουλα Ένα δέχθηκε σήμερα ο Λιούις Χάμιλτον. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Mercedes θα τιμωρηθεί με ποινή πέντε θέσεων στην εκκίνηση του γκραν πρι του Σάο Πάολο, καθώς άλλαξε κινητήρα εσωτερικής καύσης στο μονοθέσιό του ενόψει του κυριακάτικου αγώνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βρετανός οδηγός τιμωρήθηκε με ποινή δέκα θέσεων στην εκκίνηση του τουρκικού γκραν πρι, καθώς οι μηχανικοί της Mercedes είχαν αλλάξει και κινητήρα εσωτερικής καύσης στο «μαύρο βέλος» του.

Σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι ο κάτοχος του τίτλου θα χρησιμοποιήσει και πέμπτο κινητήρα εσωτερικής καύσης μέσα στη σεζόν, την ώρα που το επιτρεπομενο όριο είναι τρεις μέσα στο 2021.

Έτσι, ο Χάμιλτον θα εκκινήσει την Κυριακή πέντε θέσεις πιο πίσω από εκεί που θα τερματίσει στον αυριανό αγώνα σπριντ. Αυτή η εξέλιξη υποχρεώνει τον Βρετανό να ανέβει ένα... βουνό, εάν θέλει να διατηρήσει τις ελπίδες του για την κατάκτηση του όγδοου τίτλου στην καριέρα του, καθώς ο Μαξ Φερστάπεν προηγείται στην κατάταξη των οδηγών έχοντας προβάδισμα 19 βαθμών από τον 35χρονο «πιλότο», ενώ απομένουν τέσσερις αγώνες για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

