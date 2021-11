Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: διανομέας θύμα ξυλοδαρμού

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο διανομέας που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, όπως καταγγέλλει.

Θύμα ξυλοδαρμού καταγγέλλει ότι έπεσε διανομέας στη συμβολή των οδών Κ. Καραμανλή και 28ης Οκτωβρίου, στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Ο διανομέας, ο οποίος επέβαινε σε μηχανάκι για να παραδώσει παραγγελία, διαπληκτίστηκε με τον οδηγό και τον επιβάτη άλλης μηχανής για τροχονομικά ζητήματα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, ο οδηγός και ο επιβάτης του επιτέθηκαν.

O διανομέας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ τα άλλα δύο άτομα συνελήφθησαν για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

