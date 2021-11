Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισχυρός σεισμός στην Αυστραλία

Αισθητός σε πολλές περιοχές της χώρας έγινε ο σεισμός. Τι αναφέρουν τα πρώτα στοιχεία για μέγεθος και επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση 5,9 βαθμών έπληξε τη Δυτική Αυστραλία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό και Μακεδονίκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ωστόσο, αργότερα το EMSC αναθεώρησε το μέγεθιος της δόνησης σε 5,3 βαθμούς της Κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται σε απόσταση 4 χιλιομέντρων βόρεια - βορειοανατολικά απο την περιοχή Marble Bar στην δυτική Αυστραλία.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε μόλις στα 2 χιλιόμετρα, για αυτό και ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε πολλές περιοχές περιμετρικά από το επίκεντρο





