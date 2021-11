Αθλητικά

Το Περιστέρι… πέταξε με το “διπλό” από τη Λάρισα

Οι φιλοξενούμενοι πανηγύρισαν τη νίκη, ανεβάζοντας “στροφές” στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα το Περιστέρι, μετά τη βαριά ήττα από τον Ολυμπιακό, περνώντας νικηφόρα από τη Λάρισα (63-78), για την 7η αγωνιστική της Basket League.

“Κλειδί” της νίκης της ομάδας του Σωτήρη Μανωλόπουλου, η οποία ήταν η τρίτη σε 6 αγώνες, ήταν τα ριμπάουντ, με 42 έναντι 31 της Λάρισας.

O... συνήθης ύποπτος, Έρικ ΜακΚρί, ήταν για μία ακόμη φορά πρώτος σκόρερ των “κυανοκίτρινων”, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ. Ο Τσαντ Μπράουν μάζεψε 13 “σκουπίδια” και ο Γιανίκ Μορέιρα 10 για τους φιλοξενούμενους.

Πρώτος σκόρερ από τους Θεσσαλούς, που υποχώρησαν στο 1-5, ήταν ο Τζάλεν Χάντσον με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 30-38, 48-54, 63-78

Λάρισα (Παπανικολόπουλος): Χάντσον 20, Κρουμπαλί 7, Τσαϊρέλης, Ζάρας 7, Καράμπελας 8, Ουάσινγκτον, Βισσαρίου, Σπυρόπουλος, Σαχπατζίδης 11, Σπαν 3, Παπαντωνίου 7.

Περιστέρι (Μανωλόπουλος): Μακκρί 17, Πέτεγουεϊ 11, Χρυσικόπουλος 7, Κατσίβελης 6, Μπράουν 4, Φύτρος, Μορέιρα 8, Σαλούστρος 8, Ζουγρής, Μανιάς, Μίλερ 10, Χάγκινς 7.

