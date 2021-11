Αθλητικά

Περιστέρι - Ολυμπιακός: Περίπατος για τους “ερυθρόλευκους”

Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν ένα ήσυχο βράδυ στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου»...



Στην κορυφή της Α1 Ανδρών/Basket League, όπου «συγκατοικεί» με Λαύριο, Κολοσσό και Προμηθέα, «αναρριχήθηκε» ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν ένα ήσυχο βράδυ στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» και με το τελικό 93-67 επί του Περιστερίου, για την 6η αγωνιστική, διεύρυναν σε 5-0 το αήττητο ρεκόρ τους (έχουν έναν αγώνα λιγότερο). Στον αντίποδα, οι «κυανοκίτρινοι» υποχώρησαν στο 2-3, μετρώντας τρεις ήττες σε ισάριθμες εντός έδρας αναμετρήσεις.

Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν αρκετό για τους «ερυθρόλευκους», προκειμένου να επιβάλουν το ρυθμό τους και να μπουν πρόωρα σε τροχιά νίκης, η οποία ήρθε με ρεσιτάλ στην άμυνα. Οι Πειραιώτες «εγκλώβισαν» με το... καλημέρα τους γηπεδούχους, ξέφυγαν με 5-20 στο 8΄ και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +15 (13-28). Με την άμυνα σε... περίοπτη θέση μέχρι το 30΄, ο Ολυμπιακός όχι μόνο δεν αγχώθηκε, αλλά έγραψε στο τέλος της τρίτης περιόδου το μη αναστρέψιμο 42-68, μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης, ειδικά από τη στιγμή που η παραγωγικότητα του κάλυψε τις αμυντικές... απροσεξίες του... επιλόγου.

Κορυφαίος των νικητών, που διακρίθηκαν στο κομμάτι της ευστοχίας (22-43δ., 14-31τρ., 7-10β.) και της δημιουργίας (23 ασίστ), ο Σάσα Βεζένκοφ με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ από 13 πρόσθεσαν οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Από το Περιστέρι ξεχώρισε ο Τσαντ Μπράουν με 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 13-28, 26-44, 42-68, 67-93

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Μανωλόπουλος): ΜακΚρι 9 (1), Πέτεγουεϊ 11 (2), Κατσίβελης 2, Μπράουν 14, Μίλερ 2, Μορέιρα 6, Μωραΐτης 13 (4), Σαλούστρος 6 (2), Ζουγρής, Μανιάς, Χάγκινς 2.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Oυόκαπ 8 (1), Ντόρσεϊ 13 (3), Μάρτιν 10, Βεζένκοφ 17, Παπανικολάου 3 (1), Λούντζης, Λαρεντζάκης 13 (3), Σλούκας 10 (3), Πρίντεζης 7 (1), Ζαν Σαρλ 7 (1), Χρηστίδης, ΜακΚίσικ 5 (1).

