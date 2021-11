Αθλητικά

Ολυμπιακός - Μονακό: ερυθρόλευκος περίπατος

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μονακό στο ΣΕΦ, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη του και έκτη στο σύνολο.

Άλλαξε τη ροή του αγώνα με την άμυνά του στο β΄ μέρος ο Ολυμπιακός, για να επιστρέψει από το -12 και να νικήσει με +21 (86-65) τη Μονακό, για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Oι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν αήττητοι στο ΣΕΦ, στους έξι αγώνες που έχουν δώσει μέχρι στιγμής στην έδρα τους στη διοργάνωση και έχουν ρεκόρ 6-2.

Η κίνηση του Γιώργου Μπαρτζώκα να βάλει στη θέση «5» τον Γάλλο Λιβιό Ζαν-Σαρλ αποδείχτηκε «ματ» για την ανατροπή. Ο Παπανικολάου κράτησε τους Πειραιώτες, όταν οι Μονεγάσκοι «βομβάρδιζαν» έξω από τα 6.75 με 11 πόντους, ο Ζαν-Σαρλ είχε 18 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ο MVP με 18 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ. Μόνο αμελητέοι δεν θεωρούνται οι 11 πόντοι του Τόμας Ουόκαπ, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν μία ακόμη φορά ο Mr. Double Double με 10 πόντους και 10 ριμπάουντ! Ο Ολυμπιακός κράτησε τον σκόρερ της Μονακό, Μάικ Τζέιμς στους 7 πόντους (είχε και 8 ασίστ), ενώ διψήφιοι από την ομάδα του Μίτροβιτς ήταν οι Ντιαλό (12π.), Άντζουσιτς (11π.) και Χολ (11π.). Οι Μονεγάσκοι πλέον μετρούν 4 νίκες – 4 ήττες.

Χωρίς εκπλήξεις στην αρχική πεντάδα μπήκε ο Ολυμπιακός, με τους Oυόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ, στο παρκέ για το εναρκτήριο τζάμπολ. Στη δωδεκάδα ήταν και ο Χασάν Μάρτιν (δεν πήρε χρόνο συμμετοχής) που ταλαιπωρήθηκε από ενοχλήσεις στα γόνατα εν αναμονή του νεοαποκτηθέντα Αμερικανού ψηλού Κούινσι Έισι, ο οποίος αναμένεται στην Αθήνα την Κυριακή (7/11). Για τη Μονακό ξεκίνησε στην πεντάδα για 5η φορά σε 8 αγώνες, ο πρώτος σκόρερ της, Μάικ Τζέιμς, ο οποίος πέτυχε τους πρώτους πόντους του στο παρκέ με τρίποντο από τα 10 μέτρα! Η γαλλική ομάδα είχε 3/3 τρίποντα (Ντιαλό, Μοτιεγιούνας και Άντζουσιτς) ήδη, όταν ο ηλεκτρονικός πίνακας έδειχνε 14-16 υπέρ της. Έως τότε, ο Παπανικολάου μετρούσε 5 πόντους και 4 ο Ουόκαπ.

Η ομάδα του Μίτροβιτς, όμως είχε μπει αποφασισμένη και με σερί 9-0 (με 5 διαδοχικούς πόντους του Τζέιμς) προσπέρασε με +11, 14-25. Η άμυνα των «ερυθρόλευκων» δεν λειτουργούσε, ενώ και στην επίθεση οι Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ έμεναν στο μηδέν σε 7:56 λεπτά συμμετοχής αμφότεροι, ενώ ο Σλούκας (0 ασίστ, 0 πόντοι) αγωνίστηκε 2:06΄΄ στην 1η περίοδο. Με τρίποντο του Παπανικολάου (8π.), ο Ολυμπιακός έριξε τη διαφορά στο -8, 17-27. Πρώτος σκόρερ των Μονεγάσκων ήταν ο Ντιαλό με 8 πόντους.

Ο Ολυμπιακός είχε περιορίσει τον Τζέιμς στο 1ο δεκάλεπτο (σημείωσε μόνο 5 πόντους, είχε πάντως και 4 ασίστ), αλλά ήταν ευάλωτος στα υπόλοιπα «όπλα» του Μίτροβιτς. Στη 2η περίοδο, ο Μπαρτζώκας έριξε τους Λαρεντζάκη και ΜακΚίσικ στο παρκέ με στόχο να πιέσουν στην άμυνα, ενώ ο Ζαν-Σαρλ πέρασε στο «5». Αν και δεν απέδωσαν καρπούς οι αλλαγές του στα πρώτα λεπτά της 2ης περιόδου, όταν η Μονακό ξέφυγε και με +12 (17-29) με κορυφαίους τους Χολ και Μπέικον, σταδιακά ο Ολυμπιακός άρχισε να αντιδρά. Έστω κι αν η επίθεσή του δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε, μέσα από την άμυνα βρήκε ρυθμό και μετά το 23-34, με σερί 7-0, πλησίασε τη Μονακό στο -4, 30-34. Μέχρι την εκπνοή του α΄ μέρους, η ομάδα του Πειραιά έκλεισε ακόμη περισσότερο την ψαλίδα της διαφοράς, αφού Ουόκαπ και Ζαν-Σαρλ διαμόρφωσαν το 35-38 (σκορ ημιχρόνου).

Το τρίποντο του Ντανίλο Άντζουσιτς έφερε τη Μονακό στο +6, 35-41, αλλά η αντεπίθεση των παικτών του Μπαρτζώκα θα είχε συνέχεια. Με σερί 7-0 και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σάσα Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός προσπέρασε με 42-41. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ φώναξε «παρών» εν συνεχεία για το 51-46, ενώ με νέο τρίποντο ο Βεζένκοφ διαμόρφωσε το 54-46. Ντιαλό και Γκρέι βρήκαν τρόπο να διασπάσουν την ανεβασμένη άμυνα του Ολυμπιακού στην 3η περίοδο, για το 55-52, αλλά μία ακόμη φορά ο Βεζένκοφ, έβγαλε από τη δύσκολη θέση την ομάδα του, ευστοχώντας από την κορυφή της ρακέτας σε τρεις, 58-52. Με 1/2 βολές ο Σλούκας «έγραψε» το σκορ της 3ης περιόδου, 59-52. Ο Ολυμπιακός είχε δεχτεί 25 πόντους σε 2η και 3η περίοδο μαζί, όταν στο 1ο δεκάλεπτο μόνο η Μονακό πέτυχε 27 πόντους!

Με 15-5 ξεκίνησε ο Ολυμπιακός την 4η περίοδο για το 74-57. Οι Πειραιώτες όχι μόνο επέστρεψαν από το -12, αλλά κυριάρχησαν στο β΄ μέρος, με «όπλο» την άμυνά τους. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Ζαν-Σαρλ ήταν οι παίκτες «κλειδιά» της ανατροπής, αλλά και οι σκόρερ των «ερυθρόλευκων» στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τη Μονακό να μένει... με την όρεξη. Το επιμέρους σκορ 27-13 στην 4η περίοδο αποδεικνύει την ανωτερότητα του Ολυμπιακού, με τον ηλεκτρονικό πίνακα να δείχνει 86-65 με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 17-27, 35-38, 59-52, 86-65

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 11 (1), Ντόρσεϊ 18 (1), Λαρεντζάκης 2, Φαλ 5, Σλούκας 8, Βεζένκοφ 10 (2), Πρίντεζης 2, Παπανικολάου 11 (3), Ζαν-Σαρλ 18, ΜακΚίσικ 1

ΜΟΝΑΚΟ (Ζβέζνταν Μίτροβιτς): Λι, Μπέικον 4, Τόμας 2, Ντιαλό 12 (1), Μότουμ 2, Μοτιεγιούνας, Άντζουσιτς 9 (1), Χολ 11, Τζέιμς 7 (1)

