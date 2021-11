Αθλητικά

Πέθανε η Βάσω Μπεσκάκη

«Έφυγε» στα 46 της χρόνια μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο, σκορπώντας τη θλίψη στον χώρο του μπάσκετ.

Θλίψη στον χώρο του μπάσκετ, προκάλεσε η είδηση για τον θάνατο της Βασιλικής Μπεσκάκη, σε ηλικία 46 ετών και μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο. Πρώην διεθνής μπασκετμπολίστρια, η Μπεσκάκη ήταν μέλος της μεγάλης ομάδας του Σπόρτινγκ, ενώ είχε 35 παρουσίες με την εθνική ομάδα. Τα τελευταία χρόνια προσέφερε τις υπηρεσίες της ως στέλεχος της ομοσπονδίας.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΕΟΚ:

Η τελευταία μάχη ήταν σύντομη. Ήταν και άνιση, ακόμα και για μια τόσο δυνατή και μαχητική παρουσία. Η Βάσω Μπεσκάκη δεν είναι πια κοντά μας. Έφυγε από τη ζωή στα 46 της χρόνια, νικημένη από την ασθένεια που της επιτέθηκε και την ταλαιπώρησε. Είναι μια ημέρα μεγάλης θλίψης για τον χώρου του ελληνικού μπάσκετ και για όλους εμάς στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Κυρίως όμως είναι μια τεράστια απώλεια για τους δικούς της ανθρώπους, τη μητέρα της Φωτεινή, την αδελφή της Αθηνά και τους άλλους συγγενείς της.

Η Βάσω έγραψε τη δική της σημαντική ιστορία ως αθλήτρια. Ήταν μέλος της μεγάλης ομάδας του Σπόρτινγκ ενώ πρόσφερε τις υπηρεσίες της και στην Εθνική Ελλάδας για χρόνια, σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες και 35 φορές στην ομάδα γυναικών. Το τέλος της αθλητικής της καριέρας όμως δεν την απομάκρυνε από το λατρεμένο της μπάσκετ.

Έγινε ένα πολύ σημαντικό γρανάζι της λειτουργίας της ΕΟΚ, στο γραφείο των Εθνικών ομάδων και στις σχέσεις με τις διεθνείς ομοσπονδίες και τη FIBA. Τα τελευταία χρόνια είχε γίνει και κομισάριος σε διεθνείς διοργανώσεις, διευρύνοντας συνεχώς τους τομείς ενασχόλησής της με το άθλημα. Κερδίζοντας και συνεχώς ό,τι διεκδικούσε, με την επιθυμία της, τις ικανότητές της και το χαμόγελό της.

Η Βάσω έφυγε πρόωρα και θα λείψει από πολλούς. Τα συλλυπητήρια στους οικείους της, δύσκολα μπορούν να απαλύνουν τον πόνο της απώλειας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει. Θα θυμόμαστε πάντα το ανήσυχο πνεύμα της, την όρεξη για ζωή, το πλατύ της χαμόγελο.

