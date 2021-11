Life

“Ήλιος”: Νέα επεισόδια και νέα αλλαγή ώρας προβολής (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, "Ήλιος", που θα μεταδίδεται από τις 22 Νοεμβρίου σε νέα ώρα.

Ραγδαίεςν είναι οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια, για τους ήρωες της καθημερινής σειράς, «Ήλιος», που από την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου θα προβάλλονται σε νέα ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στον ΑΝΤ1, στις 16:30 και αμέσως μετά θα μεταδίδεται το "5Χ5" με τον Μάρκο Σεφερλή.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 51

Ενώ ο Δημήτρης προσπαθεί να βρει τρόπο να το σκάσει, η επικείμενη δίκη της Αλίκης έχει φέρει μεγάλη αναστάτωση σε όλους. Η Αλίκη, με τη βοήθεια του δικηγόρου της, προσπαθεί να προετοιμαστεί για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Η Ελπίδα παίρνει νέες αποκαλυπτικές πληροφορίες για το παρελθόν του Στέφανου, που την αναστατώνουν και τη φοβίζουν ακόμη περισσότερο. Εκείνος, που δεν γνωρίζει για την έρευνά της, εξακολουθεί να την απειλεί, ενώ συμπαραστέκεται στην Αλίκη και σε όλη την οικογένεια, χωρίς να κινεί την παραμικρή υποψία. Το ίδιο καταφέρνει και με την Αθηνά που τον εμπιστεύεται απόλυτα και δέχεται την πρόταση γάμου που της κάνει. Η Λήδα ανησυχεί πολύ με τη νέα απειλή που αφορά στην ίδια και στην οικογένειά της. Όλοι δέχονται να καταθέσουν σαν μάρτυρες υπεράσπισης της Αλίκης. Κι η μεγάλη μέρα της δίκης φτάνει…

ΤΡΙΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 52

Η δίκη της Αλίκης ξεκινάει. Οι καταθέσεις των μαρτύρων προκαλούν εντάσεις και η αγωνία της Αλίκης κορυφώνεται. Η Λήδα, μετά το απειλητικό σημείωμα, ανησυχεί για τον Πέτρο. Οι υποψίες του Ιάσωνα για το ποια είναι στην πραγματικότητα η δολοφόνος του γιατρού και των γονιών του προκαλεί έντονη ανησυχία στην Ελπίδα, ενώ παράλληλα προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες με τον Στέφανο για να μην κινδυνεύσει πάλι ο γιος της. Ο Δημήτρης και η Νάντια παίρνουν μια απόφαση που θα δώσει τελείως άλλη τροπή στην καταδίωξή τους. Ο Πέτρος τσακώνεται με την Λένα για τη δίκη της Αλίκης και βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν θανάσιμο κίνδυνο. Ο Στέφανος βάζει σε εφαρμογή το σκοτεινό σχέδιό του…

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 53

Ο Δημήτρης και η Νάντια καταφέρνουν να φτάσουν κρυφά στην Καβάλα... Η Ελένη, η Λήδα και η Αλεξάνδρα καταθέτουν στο δικαστήριο ως μάρτυρες υπεράσπισης της Αλίκης. Ο δικηγόρος κατηγορίας, όμως, που έχει στοιχεία για το παρελθόν τους, το εκμεταλλεύεται και φέρνει την Αλίκη σε ακόμα πιο άσχημη θέση. Ο Πέτρος χάνει τις αισθήσεις του στο μπαρ και τον μεταφέρουν σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο. Η Λήδα εκφράζει την ανησυχία της στον Διοικητή. Πιστεύει πως πίσω από τη δηλητηρίαση του Πέτρου πρέπει να βρίσκεται ο γιος του Μενέλαου. Ο Δημήτρης μαθαίνει για τη δίκη της Αλίκης και συνειδητοποιεί ότι κινδυνεύει να καταδικαστεί… Ο Στέφανος μαθαίνει πού κρύβεται η Νάντια, και πηγαίνει ο ίδιος να τη βγάλει από τη μέση…

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 54

Η επανένωση της Αλίκης και του Δημήτρη είναι φορτισμένη συναισθηματικά και για τους δύο. Η Νάντια εξομολογείται στον Δημήτρη πως αυτός που προσπάθησε να την σκοτώσει ήταν ο γιος του Μενέλαου. Ο Δημήτρης για να την προστατέψει τη φέρνει να μείνει στο σπίτι με την Αλίκη και τα παιδιά. Η Αλίκη φοβάται, αλλά προσφέρεται να της δώσει καταφύγιο, αφού ο Δημήτρης της λέει πως είναι η μοναδική μάρτυρας που είδε τον άνθρωπο που ψάχνουν. Μια νέα υπόθεση έρχεται στο προσκήνιο, με ένα θανατηφόρο τροχαίο που προκαλεί γόνος πλούσιας και ισχυρής οικογένειας της τοπικής κοινωνίας. Η μαρτυρία της Ελπίδας στη δίκη της Αλίκης δεν είναι η αναμενόμενη, δημιουργώντας ερωτηματικά για τη στάση της και επιβεβαιώνοντας τις υποψίες πως κάποιον καλύπτει. Η Αλίκη φοβάται πια πως η καταδίκη της είναι μονόδρομος…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 55

Η Αλίκη ανησυχεί ότι η νέα κατάθεση της Ελπίδας μπορεί να οδηγήσει στην καταδίκη της. Ο Δημήτρης πιέζει την Ελπίδα να του πει τι κρύβεται πίσω απ’ την αλλαγή της στάσης της και ποιον καλύπτει. Η Ελπίδα αναγκάζεται να ομολογήσει την πραγματική σχέση της με τον Ιάσωνα, αλλά δεν κατονομάζει τον Στέφανο. Η Λήδα και ο Νικήτας προσπαθούν να συμπαρασταθούν στον Χάρη, το παιδί που σώθηκε από το τροχαίο, αφού τα νέα για εκείνον είναι πολύ δυσάρεστα. Η Αλίκη καταθέτει στη δίκη της. Ο Δημήτρης της συμπαραστέκεται, αλλά συνειδητοποιεί ότι οι λόγοι που τους οδήγησαν στο χωρισμό εξακολουθούν να τον επηρεάζουν βαθιά. Η ώρα της απόφασης του δικαστηρίου για την Αλίκη έχει φτάσει…

