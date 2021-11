Κοινωνία

Απεργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Χωρίς μετρό, ηλεκτρικό και τραμ θα είναι η Αθήνα όλο το 24ωρο. Στάση εργασίας στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ.

Σε 24ώρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς την Πέμπτη.

Οι εργαζόμενοι στα Μέσα διαμαρτύρονται για το θάνατο του εργοδηγού στον ΗΣΑΠ, το πρωί της Τρίτης, ζητώντας «να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση».

Το μετρό, ο Ηλεκτρικός και το τραμ θα είναι ακινητοποιημένα όλο το 24ώρο, ενώ οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κάνουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Το τραγικό δυστύχημα, που στοίχισε την ζωή στον συνάδελφό μας Πέτρο Γιάμαλη και έναν ακόμα εργαζόμενο να χαροπαλεύει, ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά ατυχήματα, που σημειώνονται σε εργασιακούς χώρους, με εργαζόμενους να θυσιάζονται στον βωμό του κέρδους ανεξέλεγκτων ιδιωτικών συμφερόντων.

Προ ημερών είχε χάσει τη ζωή του ένας εργαζόμενους στις προβλήτες της Cosco, άλλοι τραυματίστηκαν στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος και αυτή την φορά ο θάνατος «χτύπησε» στη Γραμμή 1 της ΣΤΑ.ΣΥ, με θύμα τον 41χρονο Πέτρο και άλλους τρεις τραυματίες.

Οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑ.ΣΥ δεν θα δεχτούν άλλη θυσία στον χώρο εργασίας τους. Πραγματοποιούμε την Πέμπτη 18/11/21 24ωρη απεργία για να αποχαιρετήσουμε τον συνάδελφό μας και απαιτούμε να χυθεί άπλετο φως στις αιτίες του δυστυχήματος και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.





