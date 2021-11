Κόσμος

Κορονοϊός – Μέρκελ: Η κατάσταση στη Γερμανία είναι δραματική

Έκκληση της Καγκελαρίου για εμβολιασμό την ώρα που δεκάδες χιλιάδες κρούσματα ανακοινώνονται καθημερινά.

Η κατάσταση με τον κορονοϊό στη Γερμανία είναι δραματική, δήλωσε την Τετάρτη η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ, η οποία έκανε έκκληση να υπάρξει μια ώθηση για τη διανομή των ενισχυτικών δόσεων των εμβολίων με ταχύτερους ρυθμούς και ζήτησε από όσους είναι επιφυλακτικοί ως προς τον εμβολιασμό τους να αλλάξουν γνώμη.

Χθες Τετάρτη, το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ ανέφερε ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 52.826 καθώς το τέταρτο κύμα της πανδημίας κυριεύει την Ευρώπη.

"Δεν είναι πολύ αργά για να επιλέξει κάποιος να κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου. Όποιος εμβολιάζεται προστατεύει τον εαυτό του και τους άλλους. Και αν εμβολιαστούν αρκετοί άνθρωποι, αυτή θα είναι η έξοδος από την πανδημία", είπε η Μέρκελ απευθυνόμενη σε ένα συνέδριο δημάρχων γερμανικών πόλεων.

Η ίδια πρόσθεσε ότι θα πρέπει να καταβληθεί "εθνική προσπάθεια" για να υπάρξει μαζική διανομή της τρίτης δόσης των εμβολίων καθώς η προστασία που προσέφεραν οι δύο πρώτες δόσεις ξεκίνησε να φθίνει έξι μήνες μετά την δεύτερη δόση.

