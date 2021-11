Πολιτική

Κορονοϊός - Λεβέντης: Εξιτήριο από την ΜΕΘ

Μετά από μήνες στο νοσοκομείο, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων μεταφέρθηκε σε απλή κλίνη νοσηλείας.

Βγήκε από την ΜΕΘ του Ευαγγελισμού δύο μέρες αφού αποσωληνώθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης, που εδώ και δύο μήνες νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με κορονοϊό.

Σύμφωνα με το MEGA, που επικαλείται τον αδελφό του, Κώστα, ο Βασίλης Λεβέντης είναι ιδιαίτερα εξασθενημένος και έχει χάσει 27 κιλά. Είναι, ωστόσο, αιμοδυναμικά σταθερός και υποβάλλεται σε φυσιοθεραπείες.

Δεν αναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο, καθώς η επαναφορά του θα γίνει σταδιακά και θα χρειαστεί καιρό.

Σύμφωνα με την σύζυγό του, ο Βασίλης Λεβέντης δεν είχε κάνει το εμβόλιο του κορονοϊό από φόβο, ενώ πάσχει από υποκείμενα νοσήματα.

«Είχε ανεβασμένη κρεατινίνη, ανεπάρκεια νεφρών που του έλεγαν οι νεφρολόγοι ότι πρέπει να κάνει αιμοκάθαρση, έσπαγαν αγγειάκια στα χέρια του και φοβόταν τις θρομβώσεις και ο φόβος τον έκανε να καθυστερεί να κάνει το εμβόλιο. Για θέματα υγείας», είχε πει στον Alpha.

Η ίδια είχε ξεκαθαρίσει ότι, «εμείς στην οικογένεια είμαστε όλοι εμβολιασμένοι. Και η εγγονή μου που είναι 13 ετών. Πάσχει και από σακχαρώδη διαβήτη. Έχει πολλές ευαισθησίες».

Σύμφωνα με την ίδια όλοι έλεγαν στον Βασίλη Λεβέντη να κάνει το εμβόλιο και εκείνος τους απαντούσε «ας περιμένω λίγο ακόμα».

