Κοινωνία

Missing Alert για 14χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Συναγερμός” έχει σημάνει στις Αρχές και στο “Χαμόγελο του Παιδιού” για τον εντοπισμό της ανήλικης

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που σήμανε Missing Alert:

«Στις 14/11/21, στις 17:30, εξαφανίστηκε από τον Πειραιά, η Σαλή Σ. 14 ετών. Η Σαλή Σ. έχει ύψος 1,56 μ., είναι αδύνατη, έχει κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 17/11/2021, για την εξαφάνιση της ανήλικης και προέβη, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν Εισαγγελικής εντολής.

Φορούσε τζιν παντελόνι, κόκκινη μπλούζα, γκρι-μπεζ μπουφάν και μαύρα μποτάκια. Πιθανόν φοράει γυαλιά μυωπίας.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας».

Ειδήσεις σήμερα:

Αλτσχάιμερ: ρινικό εμβόλιο δοκιμάζεται στις ΗΠΑ (βίντεο)

Γυναικοκτονία στα Τρίκαλα: αμετανόητος ο δράστης για τις 60 μαχαιριές (βίντεο)

Ιταλία: Άνδρας σκότωσε όλη την οικογένεια του