Δυστύχημα ΗΣΑΠ: Αποκαλύψεις στον ΑΝΤ1 για άλλες δύο παρ’ ολίγον τραγωδίες (βίντεο)

Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ παρουσίασε φωτογραφίες από ατύχημα που σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο και μίλησε για ακόμη ένα.

“Συγγνώμη” από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία εξαιτίας της απεργίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ζήτησε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, Σπύρος Ρεβύθης, ζητώντας την κατανόησή του.

«Χάθηκε ένας συνάδελφός μας, άδικα. Σκοτώθηκε και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Δεν έχει λογοδοτήσει κανείς», υπογράμμισε.

Όπως είπε ο κ. Ρεβύθης η ίδια μηχανή που προκάλεσε το δυστύχημα στον Άγιο Νικόλαο, είχε εκτροχιαστεί τον περασμένο Αύγουστο στη Βικτώρια - πάλι εξαιτίας προβλήματος στα φρένα - και είχε χρειαστεί γερανός για να την απομακρύνει.

Έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα φωτογραφίες (με ημερομηνία) που είχαν τραβήξει εργαζόμενοι.

Επεσήμανε πως οι εργασίες λείανσης στις γραμμές είχαν να γίνουν από το 2008.

Τέλος, αποκάλυψε πως πριν από 10 ημέρες μία παρόμοια μηχανή είχε πάρει φωτιά μέσα σε τούνελ, στη Γραμμή 3, επικαλούμενος μαρτυρίες εργαζομένων.

