Ελένη Φουρέιρα: Το junk food που λατρεύει είναι... (εικόνες)

Σε ποια διατροφική "ατασθαλία" δεν μπορεί να αντισταθεί η δημοφιλής τραγουδίστρια;

Η Ελένη Φουρέιρα διατηρεί μια καλλίγραμμη σιλουέτα και έχει επιλέξει να ακολουθεί μια ισορροπημένη διατροφή, την οποία συνδυάζει με χορό και γυμναστική.

Ωστόσο όπως όλοι, έτσι και η τραγουδίστρια έχει κάποια αγαπημένα junk food τα οποία λατρεύει και δεν μπορεί να αντισταθεί. Πρόσφατα η Ελένη Φουρέιρα μαγνήτισε τα βλέμματα με το στενό φόρεμα που επέλεξε, το οποίο αναδείκνυε άψογα το κορμί της.

Λίγο πριν την παρακολουθήσουμε στο ριάλιτι μόδας, η Ελένη Φουρέιρα φωτογραφήθηκε στα social media με το συγκεκριμένο ρούχο και όπως είδαμε απολάμβανε...

