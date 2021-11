Κόσμος

Τζούλιους Τζόουνς – Οκλαχόμα: Η θανατική ποινή ματαιώθηκε τελευταία στιγμή

Λίγο πριν από την εκτέλεσή του και με παρέμβαση του κυβερνήτη της Οκλαχόμα, ο θανατοποινίτης είδε την ποινή του να μετατρέπεται.

Ο κυβερνήτης της Οκλαχόμας Κέβιν Στιτ μετέτρεψε σε ισόβια τη θανατική ποινή του Αφροαμερικανού Τζούλιους Τζόουνς, ο οποίος επρόκειτο να εκτελεστεί απόψε, μετά την κινητοποίηση εκατομμυρίων ανθρώπων υπέρ του.

Ο Τζόουνς θα παραμείνει ισοβίως στη φυλακή, μολονότι ο ίδιος επιμένει ότι είναι αθώος, με βάση το διάταγμα που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του κυβερνήτη.

Πέρα από τις εκκλήσεις πολλών, που ζητούσαν να αναβληθεί η εκτέλεση, η Επιτροπή Απονομής Χάριτος, με ψήφους 3-1 είχε συστήσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα να μετατραπεί η θανατική ποινή του Τζόουνς σε ισόβια.

Ο Τζόουνς, 41 ετών, είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία του επιχειρηματία Πολ Χάουελ κατά τη διάρκεια μιας απόπειρας κλοπής του αυτοκινήτου του από το σπίτι του, το 1999. Οι δικηγόροι του επικαλέστηκαν αποδείξεις ότι την ώρα του φόνου ο νεαρός τότε Τζόουνς βρισκόταν στο σπίτι του με την οικογένειά του. Οι ένορκοι όμως δεν έμαθαν ποτέ αυτήν την πληροφορία γιατί οι συνήγοροί του στη δίκη δεν την ερεύνησαν.

