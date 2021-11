Αθλητικά

Euroleague – Πόλο γυναικών: ήττα στις λεπτομέρειες για τον Εθνικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σπουδαία εμφάνιση της ομάδας του Εθνικού δε συνοδεύτηκε κι από ανάλογο αποτέλεσμα κόντρα στην ιταλική Οριζόντε Κατάνια.

Η καταπληκτική εμφάνιση του Εθνικού κόντρα στην Οριζόντε Κατάνια δεν συνοδεύτηκε κι από θετικό αποτέλεσμα, στην πρεμιέρα του στον Δ’ όμιλο της Α’ προκριματικής φάσης της Euroleague υδατοσφαίρισης γυναικών που διεξάγεται στο Οπόρτο, με την ιταλική ομάδα να επικρατεί στο φινάλε στις... λεπτομέρειες με 15-14, έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι.

Αν κι αιφνιδιάστηκε στο ξεκίνημα, μένοντας πίσω στο σκορ με 4-1, η ομάδα του Μάρκο Μίσιτς «αντέδρασε» κι έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο με 4-3. Στη δεύτερη περίοδο, ο Εθνικός προηγήθηκε με 6-5 λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου και παρέμεινε στο κυνήγι της νίκης μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Με το σκορ στο 8-8 η Έλενα Ελληνιάδη έχασε πέναλτι ενώ απέμεναν 2’52’’ για τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου, με την Κατάνια να διατηρεί ένα σταθερό προβάδισμα, το οποίο ανέβασε στο με 13-10 έξι λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης.

Η Ιωάννα Χαραλαμπίδη είχε διαφορετική γνώμη. Πέτυχε δυο γκολ πολύ γρήγορα και έδωσε ξανά το δικαίωμα της διεκδίκησης του αγώνα στα κορίτσια του Μάρκο Μίσιτς (4.47 13-12), μέχρι το τελικό 15-14 κι ενώ ο Εθνικός είχε και δοκάρι προς το φινάλε του αγώνα.

Την Παρασκευή (19/11), ο Εθνικός θα δώσει δύο αγώνες: Στις 12:00 θα παίξει κόντρα στην Παρένσε, ενώ στις 21:00 θα αντιμετωπίσει την Σαμπαντέλ.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 3-3, 4-4, 4-4

ΕΘΝΙΚΟΣ (Μάρκο Μίσιτς): Σωτηρέλη, Ιωάννου, Ιωάννα Χαραλαμπίδη 3, Ελληνιάδη, Κοντονή 1, Μπάκοτς 1, Χατζηκυριακάκη 2, Άλκηστις Μπενέκου 3, Ρακιντζή, Στεφανία Χαραλαμπίδου 2, Ιόλη Μπενέκου 2, Καραμπέτσου, Φερεντίνου.

ΟΡΙΖΟΝΤΕ ΚΑΤΑΝΙΑ (Μαρτίνα Μισέλι): Κοντορέλι, Χάλιγκαν 2, Σπαμπινάτο, Βιακάβα 3, Γκαντ, Μπετίνι 2, Παλμιέρι 4, Μαρλέτα 4, Έμολο, Βούκοβιτς, Λόνγκο, Λεόνε, Σανταπάολα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάλκολμ Χ: Κατηγορούμενοι αθωώθηκαν μετά από 56 χρόνια

Τσιτσιπάς: Δεν περίμενα να τελειώσει έτσι η σεζόν

Δεινόσαυρος χωρίς δόντια ανακαλύφθηκε στη Βραζιλία (εικόνες)