Κορονοϊός - Πλεύρης: Τα νέα μέτρα και τι θα ισχύει για τους ανεμβολίαστους (βίντεο)

Η κοινωνία δεν πρόκειται να ξανακλείσει, παίρνουμε όλα τα μέτρα για να ανταποκριθεί το ΕΣΥ στην πίεση, υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας.

Η κοινωνία δεν θα κλείσει, παίρνουμε όλα τα μέτρα ώστε να μπορέσει το ΕΣΥ να ανταποκριθεί στην πίεση, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, στη συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων κατά της πανδημίας. «Πάνω από το 85% όσων νοσηλεύονται στις ΜΕΘ ή χάνουν τη ζωή τους είναι ανεμβολίαστοι. Οι κλίνες ΜΕΘ έχουν υπερδιπλασιαστεί και διατίθενται 12.000 άτομα προσωπικό», πρόσθεσε.

Η επίταξη ήταν αναγκαίο μέτρο, είπε ο κ. Πλεύρης και συμπλήρωσε: «Τελικά θα χρειαστούμε στις περιοχές όπου πιέζεται το σύστημα 80 γιατρούς». Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, οι εμβολιασμοί συνεχίζονται με ικανοποιητικό βαθμό ήδη υπάρχουν 900.000 προγραμματισμένα ραντεβού. Το 75% του ενηλίκου πληθυσμού έχει ήδη εμβολιαστεί.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός δεν έχουν τιμωρητικό αλλά προστατευτικό χαρακτήρα προς τους ανεμβολίαστους και έχουν ως κύριο στόχο να κρατήσουν την κοινωνία ανοιχτή, όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ανεμβολίαστοι, εκτός από την εστίαση, δεν θα μπορούν να μπαίνουν σε γυμναστήρια, μουσεία, θέατρα, σινεμά κ.ά., ακόμα και με αρνητικό τεστ. Ωστόσο, θα έχουν πρόσβαση στα καταστήματα τροφίμων και στα φαρμακεία, καθώς και στις εκκλησίες με την επίδειξη αρνητικού τεστ.

Επίσης, επτά μήνες από την έκδοσή του θα παύει να ισχύει το πιστοποιητικό εισόδου σε κλειστούς χώρους για εμβολιασμένους άνω των 60 ετών. Ακόμη, με στόχο να αποφεύγεται ο συνωστισμός επεκτείνεται το κυλιόμενο ωράριο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Όπως είπε, στους χώρους εργασίας το ωράριο θα είναι από τις 07:00 έως τις 09:30. Τέλος, προανήγγειλε αλλαγές στο ωράριο για το λιανεμπόριο.

