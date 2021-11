Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Εμβόλιο: μεγάλη κινητικότητα για νέα ραντεβού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σχεδόν 200.000 ραντεβού κλείστηκαν για την τρίτη δόση μέσα σε 3 ημέρες. Σε υψηλούς ρυθμούς και τα ραντεβού για την πρώτη δόση.

Σε υψηλούς ρυθμούς κινούνται τα ραντεβού που κλείνονται από τους πολίτες, τόσο για την πρώτη δόση του εμβολίου, όσο και για την τρίτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν κυβερνητικές πηγές, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 18.802 πολίτες προγραμμάτισαν το ραντεβού τους για την πρώτη δόση του εμβολίου, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 15.245 και χθες αυξήθηκαν στους 19.380,

Ακόμα υψηλότερα κινούνται τα ραντεβού για την τρίτη δόση, καθώς μέσα σε τρεις μόλις ημέρες υπερέβησαν τις 192.000. Συγκεκριμένα, στις 16 Νοεμβρίου κλείστηκαν 66.584 νέα ραντεβού, στις 17 Νοεμβρίου 53.768 και χθες 18 Νοεμβρίου άγγιξαν τα 72.110.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – εμπορικά καταστήματα: Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας

ΥΠΕΞ: Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας στα Τίρανα – ζητά εξηγήσεις από τον Πρόεδρο της Αλβανίας

“Τουρκικό Αιγαίο”: Η Άγκυρα ρίχνει λάδι στη φωτιά (βίντεο)