Κορονοϊός - Επίταξη γιατρών: εστάλησαν 85 φύλλα πορείας

Συνολικά 85 γιατροί λαμβάνουν τα φύλλα πορείας για την επίταξή τους στο ΕΣΥ.

«Έφυγαν» 85 φύλλα πορείας για τους ιδιώτες γιατρούς από το υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα, βάσει το σχετικού διατάγματος που υπεγράφη χθες, οι 85 γιατροί κλήθηκαν για τις γεωγραφικές περιφέρειες της 3ης, 4ης και 5ης ΥΠΕ.

Η επίταξη αφορά στις υπηρεσίες των γιατρών ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής, που είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και έχουν την επαγγελματική τους έδρα εντός των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας.

Η χρονική διάρκεια της επίταξης είναι ένας μήνας.

