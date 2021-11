Κόσμος

Σικελία: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε τα πάντα (βίντεο)

Καταστροφές υπέστησαν κτήρια και υποδομές από την κακοκαιρία.

Ανεμοστρόβιλος έπληξε την πόλη Κομίσο της Σικελίας το πρωί της Τετάρτης, ενώ μία γυναίκα 53 ετών έχασε τη ζωή της στη γειτονική πόλη Μοντίκα, λόγω της κακοκαιρίας.

Λόγω του ανεμοστρόβιλου ξηλώθηκαν οι στέγες από τα καταστήματα της Κομίσο κι έπεσαν στο δρόμο, με αποτέλεσμα να αποκοπεί η κυκλοφορία προς γειτονική πόλη.

Μία μέρα πριν, την Τρίτη, ανεμοστρόβιλος έπληξε την πόλη Λιτσάτα, προκαλώντας καταστροφές σε αποθήκες.

Ολόκληρη η Σικελία βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα να υποστούν καταστροφές κτήρια, καλλιέργειες, αλλά και δρόμοι σχεδόν σε κάθε επαρχία.

