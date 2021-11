Αθλητικά

Australian Open – Τζόκοβιτς: Μυστήριο η συμμετοχή του

Δεν απάντησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο αν θα συμμετάσχει ή όχι στο Australian Open.

Αναπάντητο άφησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς το ερώτημα για το αν θα δώσει το «παρών» στο Australian Open.

Μετά την ξεκάθαρη τοποθέτηση των διοργανωτών του πρώτου Grand Slam του 2022, το Σάββατο (20/11), ο «Νολε» απέφυγε γι’ άλλη μια φορά να ξεκαθαρίσει την στάση του κι αν τελικά θα λάβει μέρος στο τουρνουά της Μελβούρνης ή όχι.

Την ώρα που ο υπεύθυνος της διοργάνωσης, Κρεγκ Τάιλι, ανακοίνωσε ότι στο Australian Open θα συμμετάσχουν μόνο όσοι αθλητές έχουν εμβολιαστεί πλήρως, ο Τζόκοβιτς μετά την ήττα του από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον ημιτελικό των ATP Finals, ρωτήθηκε για το τι σκοπεύει να κάνει κι απάντησε με άκρως αινιγματικό τρόπο:

«Θα δούμε. Θα πρέπει να περιμένουμε και θα δούμε» είπε ο Σέρβος και πρόσθεσε: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω έρθει ακόμη σε επαφή με τους ανθρώπους του τουρνουά. Περίμενα να ακούσω την απόφασή τους και τώρα που την γνωρίζω θα πρέπει ν΄ αποφασίσω. Θα περιμένουμε λίγο και θα δούμε».

